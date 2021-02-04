美軍驅逐艦麥凱恩號今日通過台灣海峽，這是美國總統拜登上月20日就職後，美軍軍艦首度穿越台海，上次美艦航經台海，是去年12月31日。台灣國防部表示，美軍驅逐艦由北向南航經台灣海峽後，續向南航行，指美艦經台灣海峽執行一般航行任務，軍方全程掌握周邊海空域動態，狀況正常。

中國外交部發言人汪文斌對此表示，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況，將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衞國家主權和領土完整，希望美方為地區和平穩定發揮建設性作用，而不是相反。

通過台海的是麥凱恩號伯克級驅逐艦，美軍第七艦隊較早前透過新聞稿宣佈，麥凱恩號於2月4日航經台灣海峽，此次行動為例行性任務，而麥凱恩號航經台灣海峽，證明美國對自由開放的印度太平洋區域的承諾，美軍將繼續在國際法允許的範圍內飛行、航行和相關操作。

而麥凱恩號此次航經台灣海峽是今年首次，上次美艦航經台灣海峽為去年12月31日，同樣是麥凱恩號，當時與威爾伯號一同航經台海。

台灣《蘋果新聞網》／澎湃新聞網

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