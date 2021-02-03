曾協助「12港人案」的內地律師盧思位、任全牛，早前先後被內地當局「釘牌」，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二呼籲中方尊重人權和法治，恢復兩人的律師執業證，在同日白宮記者會上，亦批評批評中方嚴重侵犯人權的行徑足以震撼人類良知，同時呼籲北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣。

以「戰略競爭」應對中國

普萊斯昨日在twitter發文中寫道：「中國試圖取消代表12港人的人權律師盧思位和任全牛的律師資格，並對他們進行騷擾，我們對此表示深切關注。我們敦促中國政府尊重人權和法治，立即恢復他們的律師執照。」輿論認為對維權律師的取態，是考驗拜登政府能否信守強硬對華承諾。

普萊斯同日在白宮記者會上指責中國，呼籲北京停止在軍事、外交與經濟向台灣施壓，並與台灣民選領導展開有意義對話。他提到，「美方首要之務是要確認與這些夥伴步調一致，外界此後才能預期（美方）與中國在多個領域的往來」，而美國將以「戰略競爭」作為看待美中關係的角度，批評中方嚴重侵犯人權的行徑震撼人類良知。

另一名白宮發言人普薩基（Jen Psaki）被問到拜登何時會與中國國家主席習近平通話時，僅回應：「美國與中國的關係是戰略性的。我們正努力確保透過有力的立場來處理這個關係，這包括了與我們的盟友跟夥伴的接觸，而目前我無法預測何時會打電話（給習近平）。」

中央社