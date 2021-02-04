西方世界針對中國大外宣再有新反擊！中國環球電視網（CGTN）繼去年被美國列為「外國使團」，要向美方申報接受管理後，英國今日（4日）也加入戰團，撤銷CGTN的牌照。同日，中國外交部分別重火力指控BBC（英國廣播公司）近期涉及疫情和涉及新疆的報道是抹黑中國的假新聞，提出嚴正交涉。有時事評論員向《蘋果》表示，指英國正展現對付中國大外宣的決心，以及歐美聯盟的抗華態勢正在加速。

英國通訊管理局（Ofcom）今日指CGTN的節目揀選和播放安排，缺乏編輯責任，不符合英國廣播法例要求，加上CGTN提出將牌照轉讓予一間由央視擁有的新公司，又被英國視為被中共實際控制，不符合持牌資格，決定撤銷CGTN的牌照。

中國外交部在CGTN被英國撤銷牌照同日發聲明，猛烈批評BBC上月底一則質疑中國政府瞞疫的報道，指對方翻炒疫情的「隱瞞論」、「源頭論」及「責任論」，並以一段反恐演習片段來指控中方防疫部門侵犯人權，是帶有意識形態偏見的假新聞。聲明指，已就事件提出嚴正交涉，要求BBC向中方公開道歉。

外交部發言人汪文斌今日較早時亦反駁BBC近日一宗有關新疆「再教育營」女性遭性侵的報道，同樣指摘是假新聞。

中國問題專家林和立向《蘋果》分析，英方此舉無疑是響應美方去年不承認境內至少15間中國官方媒體為傳媒機構，並把它們改列為「外國使團」的做法。不過他形容英方今次的做法比美方嚴苛，甚至是目前為止，西方國家針對中國官媒最嚴厲的打擊。因為美方把相關官媒列為「外國使團」，其實亦容許其職員繼續在美國境內工作，但英方的除牌之舉，變相有把CGTN中國員工驅逐出境的意味。

他認為，CGTN這類駐海外的中國官媒，過去一直擔當中方大外宣工作，英方此舉無疑是中國外宣的一次挫敗，加上中英關係近日因為香港等問題而變得緊張，不排除英國現在是想借CGTN「開刀」，向中國展示實力。

時事評論員桑普則向《蘋果》指，英國早已識破中國的大外宣，現在只是展現認真對付的決心。他預料，中國稍後可能驅逐BBC或其他英媒的駐京記者，而此舉會加速英國加入美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」，共同對付中國，加劇自由陣營與獨裁陣營的對決，「在記者、新聞這領域開第一槍後，軍事、貿易及教育等也可能對峙升級」。

資深時事評論員劉銳紹認為，英國大動作對付CGTN，是美國總統拜登延續前總統特朗普圍堵中國的策略，但以相對不那麼粗暴和拉攏盟友聯合行動的方式呈現。他指，中英近期在BNO護照問題激烈爭拗，「美國第一個站出來指會繼續承認（BNO）」，他認為拜登上台後，已有很多迹象顯示歐美聯盟抗華的態勢已在加快。

流亡英國的前立法會議員羅冠聰表示，中共官媒經常在海外抹黑香港抗爭運動，推手之一正是中國環球電視網（CGTN），由於CGTN業務分部橫跨北美、歐洲、非洲，他認為必須要求各國加強對中共海外喉舌的監管。

桂民海女兒Angela Gui 歡迎英國當局決定，亦感謝人權組織Safeguard Defend 幫忙去信投訴。

美國去年2月，將新華社、環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報發行公司、美國海天發展公司（人民日報（海外版）美國總代理）5間中國傳媒機構列為外國使團，要依法向美方申報接受管理。中方隨即以美國《華爾街日報》一篇報道涉及辱華為由，要該報3名駐華記者5日內離境。美國一周後則報復中國打壓外國傳媒，把上述中國媒體在美的中國員工人數上限，由160人減至100人。當時有分析認為，美國連串針對中國媒體的措施，是打擊對方的大外宣。

《蘋果》記者

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