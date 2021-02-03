農曆新年前夕，有中國國酒之稱的茅台酒，在內地再現「炒風」。定位較大眾化，原價1,499元人民幣（下同，約1,799港元）的500毫升裝「53度飛天茅台」已一瓶難求；北京部份商家更將價格標高逾一倍，但仍有價有市。

內媒走訪北京多家茅台酒專賣店、酒類專賣店及超市，均表示目前沒有1,499元茅台的現貨。有特約經銷商店職員直言，「1,499元的茅台？早就沒有了。現在店裏有貨的茅台2,800元（約3,360港元）一瓶。」

超市︰得網上搶

部份超市僅有容量較少，475毫升裝飛天茅台，但價格高達3,200元（約3,840港元）以上。家樂福超市的茅台酒專櫃擺放了大量飛天茅台，標價1,499元，路過顧客紛紛查詢，但得到的回應均是「不賣，得到網上搶」。各大網絡平台都曾對茅台設限制，蘇寧易購、網易僅限會員搶購；廈門夏商規定，顧客前三個月消費積分滿三千分才可預約購買兩瓶。

深圳消保委上月表示，在茅台酒一瓶難求的情況下，部份消費者通過持續消費升級會員、大量消費儲積分等方式，投入更多時間和金錢搶購。有業內人士分析，今年每瓶茅台酒收購價逾2,400元（約2,912港元），較搶購價有近千元利潤，加上供求失衡，市場已將茅台當作投資商品，目前難以解決炒賣問題。

北京青年報／中新經緯