英國廣播公司（BBC）早前引述中國再教育營保安及曾被囚禁的新疆婦女指，再教育營內曾發生有組織的大規模強姦、性虐，施暴者是警察或其他外來男人，他們甚至會付錢來挑選年輕漂亮的女生。

中國外交部發言人汪文斌回應指報道是針對中國的虛假信息，稱其中一名受訪的維吾爾族女子編造謊言，該女子從未在教培中心學習，又指她是在2013年自願結紥，並非被摘除子宮強制絕育，汪文斌又稱她是反華勢力攻擊炒作新疆的演員和工具。

中國積極研究今年加入CPTPP

中國商務部發言人高峰被問到中國有沒有加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）時間表時，回應指目前中方正積極研究相關事項，又指中方願與CPTPP各成員加強技術溝通和交流，希望中方加入後，繼續推動經濟全球化和區域經濟一體化。

內地37款APP涉侵害用戶權益被下架

工信部發通報指，早前157家企業的APP存在侵害用戶權益行為，經再次核查後，尚有37款APP未符合要求，被工信部下架，其中包括出行常用的「藝龍酒店」和「東風出行」，以及日常娛樂用的「草莓視頻」、「相機360」等APP。

綜合報道

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