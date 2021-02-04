台灣海峽再成中美角力場，解放軍軍機昨日上午再度進入台灣防空識別區（ADIZ）的西南空域，今次是自今年1月9日以來，解放軍連續第27日侵入。美軍神盾驅逐艦「麥凱恩號」昨日穿越台灣海峽，為拜登就職後首次美國海軍艦艇航經台海。

美中台機現西南空域

美軍第七艦隊昨表示，麥凱恩號依國際法，執行通過台灣海峽的例行任務，展現美國對印太地區自由、開放的承諾，又重申美軍將在國際法許可範圍內，持續在世界任何地點飛行、航行及執行任務。台灣國防部也證實有美國軍艦經台灣海峽執行一般性航行任務；中國外交部發言人汪文斌回應稱，中方密切關注並全程掌握美國軍艦通過台灣海峽的情況，將繼續時刻保持高度戒備。

此外，台灣西南空域昨日亦好熱鬧，「台灣西南空域」粉絲專頁昨指出，中共軍機當日上午再度進入台灣防空識別區（ADIZ）的西南空域，台空軍除派遣在空機進行攔截與監控外，並於10時04分、11時53分2度實施廣播驅離。西南空域內昨日也有美國海軍外包偵察機 N9191，空域外有美國空軍RC-135偵察機以及KC-135加油機各一架；美國海軍一架MQ-9C無人偵察機則從前日深夜經巴士海峽前往南海偵搜，並在昨日凌晨才經原航道飛返駐地。

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