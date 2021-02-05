大陸娛圈搵食出名潛規則多，曾自言樂於舔共、有女版「黃安」之稱的台灣過氣女藝人劉樂妍也受不了，就知有幾「恐怖」。近年在大陸發展演藝事業的劉樂妍，在微博大爆大陸演藝圈內幕，表示經常遇到導演或製片人借錢不還，金額從2千到2萬人民幣（下同，約2,300至2.3萬港元）不等，還開「空頭支票」聲稱讓她拍戲，最後卻不了了之，劉樂妍直呼：「我真的受夠了！風氣真的很差」。

劉樂妍自爆在大陸演藝圈受委屈，被騙了不少錢，近日「又有一個選角導演製片人跟我借錢了」，她指出這「已經不知道是第幾個了」。而她借給「選角導演」跟「製片人」們的錢，從來都沒有人還過，每個人都「裝死」。

劉樂妍表示，她目前正朝自媒體發展，等到站穩腳步，以後不用拍戲的時候，一定把「這些欠我錢不還的人，跟我拿錢說，保證會讓我上戲的人，全部公佈出來。」，她怒稱：「這些人不知道在外面騙了多少演員」，假藉讓人演戲的名義，最後卻「裝沒事人一樣」，並再次強調以後一定會把所有欠她錢的導演、製作人全部公佈出來。

劉樂妍認為台灣跟大陸最大不同的地方「大陸這些選角導演啊甚麼的，幾乎都被慣壞了，風氣很差」，太多演員吃虧了不敢吭聲，她表示自己也很願意給一點錢打關係，但是要有誠信，「拿了我的錢，然後忽悠我」，認為這就是一種「職場霸凌」，最後她怒說「我真的受夠了！風氣真的很差」。

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