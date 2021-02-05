黑龍江省近日爆發武漢肺炎疫情，綏化市慶安縣每戶每天限一人憑出入證出行一次，加上當地入夜後只有零下30°C低溫，供暖問題引爆數以百計的民眾上訪，今早還衝擊縣政府大樓。當地民眾怒斥，供暖廠每年冬天都會以鍋爐維修名義，停止供暖數天，還質疑背後涉及官商勾結。中共慶安縣委宣傳部晚上證實消息，主因是慶翔熱電公司先後發生鍋爐水冷壁爆管、省煤器洩露，導致供熱溫度下降。事發後，慶安縣委、縣政府主要領導接待上訪群眾，立即搶修，目前搶修工作已經完成，已恢復供熱。

從現場片段所見，當地民眾嘗試衝擊縣政府大樓，並衝入大樓向官員討說法。大樓內有民警嘗試攔截群情洶湧的民眾，但未能阻止數以百計的民眾的衝擊。政府大樓外掛上「歡度春節」及「做好疫情防控工作」的標語，有民眾在拍攝片段時說：「為人民服務，服務你媽X。」

多名居民投訴供暖不達標問題，聲稱在超過零下30°C的情況下，家裏供暖溫度不達標。一政府職員表示，家裏凍得不行，自己「也投訴無門」。部份居民又指，現在屋裏只有14°C，「屋裏實在太冷，只能穿棉襖，待不下去了。」加上供熱企業又以「鍋爐故障」連續停暖，自1月份至今，當地供暖公司已維修了兩次鍋爐，每次需時約一周，供暖嚴重受影響及不達標，可謂是雪上加霜。

居住慶安縣眾金名苑小區的居民還抱怨，去年每家每戶花費1,500元（約1,820港元）換暖管，小區約有500戶，共繳付80萬元（約97萬港元），但換完後反而更冷。該居民質疑：「我們得血汗錢到了誰的腰包裏了？一個月停暖6、7次，老百姓上告無門，請有關單位解決供熱問題 ，每年省裏來巡視組調查組都是走走形式，其間不讓上訪，供暖是東北百姓之大事，至今不能解決，外面冷、屋裏冷、疫情重、心更冷。」

據悉，慶安供暖問題由來悠久，多年前慶安已經落馬的前縣長景澤宇力主將主城區的供熱，以3,000萬元人民幣（約3,640萬港元）的價格賣給個人公司，由慶翔熱電董事長范業群控制，范被當地稱為「熱霸王」。

有網民寫道：「臘月廿四，北方小年剛過，黑龍江省綏化市慶安縣剛剛從疫霾中解封的老百姓情緒有些失控，衝擊縣政府，原因是供暖有問題。我想，前段時間因疫情封城是天災，這次供暖不好百姓大規模聚集則是人禍。」

新浪微博／央視

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