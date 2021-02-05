內地繼「蛋殼公寓」後，再有長租公寓傳出爆煲。長租平台「蘑菇租房（下稱「蘑菇」）」近日有大批來自各地的房東，到其位於上海總部追討欠租，不少人聲稱遭欠租數十萬元（人民幣；下同），有報道更指事件涉及金額或達億元計。蘑菇CEO馬曉軍周四凌晨發公告承認有資金問題，聲稱本已找到投資者，但因部份租戶上門催討導致對方失去信心，強調公司管理層不會離開上海，正積極解決問題和配合調查。

內地媒體報道，蘑菇在上月中已傳出房東未能取得租金，位於上海靜安區的總部開始有來自全國各地的苦主上門追討，且人數越來越多，部份人在現場寫有「還我血汗錢」的抗議字句，甚至帶同被子留守。

有媒體在周二（2日）致電蘑菇客服跟進事件，當時對方稱公司運作一切正常，但翌日再三致電已無人接聽。而在周三則一度有達數十名房東到蘑菇總部追租。

來自北京的房東馮女士稱，前年與蘑菇簽約，將一幢大興區的公寓交由對方打理。按照協議，租客將租金存入平台賬戶後，馮女士可通過平台提取現金。但自上月12日開始，平台現金便無法過戶，她至今仍未提取金額累計35萬多元（約42萬港元）。

東莞房東范先生也指，周二突接獲通知，平台支付通道會關閉，深圳和北京的分公司也已註銷。他指，尚未取回的金額逾40萬元（約48萬港元）。

內媒發現，蘑菇總部在周三已人去樓空，有返回公司拿取個人物品的職員表示，公司聲稱會在當日早上發出破產公告，但其後卻沒有消息。

新浪旗下的消費者服務平台「黑貓投訴」顯示，「蘑菇租房提現」的投訴量約130條，蘑菇租房回答了部份投訴，但是均設置了隱藏內容。

據一個微信維權群組粗略統計，目前已集合了來自全國超過200名被欠租的房東，估計涉及金額以數百萬元起跳，而當地警方已介入調查。

蘑菇CEO馬曉軍則在周四凌晨發公告，承認2019年融資未到位、戰略失誤及疫情影響等，令公司資金出問題，高層已停薪及向銀行借貸以支持運作。他又指，近日已找到2家戰略投資者，但因有租戶上門催討導致擠提，令投資者失去注資信心。

馬曉軍指公司的高層不會離開上海處理危機，以及配合調查，要求房東給予耐性，讓其與潛在投資者找到撐過難關的辦法。

周四，上海住房和城鄉建設管理委員會等十部門正式印發《關於進一步整頓規範本市住房租賃市場秩序的實施意見》，規範住房租賃市場秩序，內容包括要求嚴控租金貸、明確收取租金周期等，當中要求租賃機構不得誘導租戶一次過支付超3個月的房租。

資料顯示，蘑菇2014年成立於上海，馬曉軍為創辦人。該公司過去幾年獲得了數以億元的風險投資，出資方包括平安創投、IDG、螞蟻、雲鋒等。

有別於早前爆煲的「蛋殼公寓」主要面對個人消費者，蘑菇是面對企業級的公寓平台，在近20個城市有逾3萬間公寓出租機構、逾400萬間房源。有媒體援引一家蘑菇合作方表示，僅深圳一地的營運商所涉及資金就超過了3,000萬元（約3,600萬元），全國範圍內波及的更將是上億元的資金。蘑菇在大眾的知名度雖不及蛋殼，但爆煲威力不容忽視。

內地長租公寓興起不過數年，至去年不斷傳出爆煲事件，先後有「友客」、「巢客」、「嵐越」等地方性品牌資金鏈斷裂。去年11月，在美上市的全國公寓品牌蛋殼也陷入財困，引發嚴重租屋糾紛，房東無法收租，租客貸款預付房租後卻被趕走，更有人因而輕生，引發全國各地出現大規模維權事件。

新浪財經／大眾網／第一金融網

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