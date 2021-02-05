中美惡鬥再出現白熱化迹象。中國國防部昨日深夜用了連同短短61個字通報，昨日在中國境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，達到預期目的，並強調今次試驗是防禦性，不針對任何國家。但同日，美軍伯克級神盾導彈驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain DDG-56）通過台灣海峽。這是中國歷來第5度進行有關試驗，而目前全球只有中美兩國掌握這項攔截技術。內地網民形容，中國國防部這則通報「字少事大」，向美國示警的意味相當明顯。

具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」則「煽風點火」，形容解放軍效率奇高，「當天試驗，當天發佈結果」，又重申國防部所指今次試驗是防禦性，不針對任何國家，卻引述外界評論指，在這次反導試驗前夕，美軍導彈驅逐艦「麥肯號」通過台灣海峽，以及美軍核力量最高負責人、戰略司令部司令（Charles A. Richard）本月2日發文，聲稱美國與中俄爆發核戰爭存在「現實的可能性」。「牛彈琴」明顯是要說明，這次試驗是對美軍的一次示警。

根據資料顯示，中國是繼美國後全球第二個進行陸基中段反導攔截試驗的國家，分別於2010年、2013年、2014年、2018年進行了４次陸基中段反導攔截試驗，均達到預期目的。

所謂「陸基中段反導攔截技術」，是指敵方發射的洲際彈道導彈在飛行中段，即大氣層外時，由陸上發射攔截器（導彈），將其攔截摧毀，有關技術被認為是導彈防禦技術中最具有挑戰性的部份，涉及遠程預警系統、攔截系統和指揮管理系統的能力。特別是遠程預警系統，更是反導攔截技術的核心部份。

內媒曾報道，中國在西北部建有探測距離達4,000公里的X波段有源相控陣反導雷達。

而台灣亦部署有美製的「鋪路爪」雷達，其監控距離在3,000公里以上，最遠可達5,000公里，能覆蓋內蒙、新疆等地，為台灣提供7至10分鐘的預警時間。

資料顯示，反導攔截可分為5個階段，助推段反導、上升段反導、中段反導、高空末段反導、低空末段反導；前兩段攻擊性強，即敵方導彈剛發射，就進行攔截；後兩段則太冒險，因為敵方導彈即將抵達，可能未及反應。因此，中段反導非常重要，從平台來分，這又分為陸基（陸上）、空基（空中）、海基（海上）三大類。

澎湃新聞網/ 《蘋果》資料室

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