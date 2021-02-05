受環境污染影響，內地長江江豚的數量正不斷減少，經國務院批准、調整後的《國家重點保護野生動物名錄》（下稱《名錄》）共列入野生動物980種和8類，其中江豚等65種由國家二級保護野生動物升為「國家一級」。目前，全國江豚數量僅剩約1,000尾。

新《名錄》列入野生動物共980種和8類，當中國家一級保護野生動物234種和1類、國家二級保護野生動物746種和7類。與舊《名錄》相比，新《名錄》主要有兩點變化：一是前《名錄》物種全部予以保留，其中豺、江豚等65種由國家二級保護野生動物升為國家一級，熊猴、北山羊、蟒蛇3種野生動物因種群穩定、分佈較廣，由國家一級保護野生動物調整為國家二級；二是新增517種（類）野生動物，其中大斑靈貓等43種列為國家一級保護野生動物，狼等474種（類）列為國家二級保護野生動物。

內地早在1988年將江豚列為國家二級保護動物，但由於長江污染嚴重，人類活動頻繁，其數量一直在不斷減少。2017年，農業部通過了提升江豚為一級保護動物的議案。次年數據顯示，全國江豚數量僅剩約1,012尾，其中長江主流約445尾，洞庭湖約110尾，鄱陽湖約457尾。

此外，陝西近日就渭南市汪姓男子等32人涉嫌非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪、非法狩獵罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪及刑事附帶民事公益訴訟案進行宣判，其中首被告汪男被控在明知國家禁止收購非法獵捕的野生動物的情況下，先後多次收購雀鷹、鴛鴦等國家二級保護野生動物及狍子、野雞、野兔、果子狸等野生動物，總數量達3,000多隻。32人被判處拘役兩個月至判囚10年不等。

中新社

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