女為悅己者容，部份女星為贏得觀眾青睞，甚至願意整容，但內地女星高溜近日因為整容失敗，導致鼻頭組織壞死變黑，無辜損失片酬40萬元人民幣（下同，約48萬港元）外，更面臨高額違約賠償200萬元（約240萬港元），雙方最後更要對簿公堂。涉事的醫院更被指不具備相關手術資格，又被揭發劣迹斑斑，單單在2020年就因5次違規被行政處罰。

高溜畢業於北京電影學院，是一名演員兼歌手，她周二（2日）於微博發文，指自己「事業雖談不上大紅大紫，但也順風順水」，但因為整形手術而改變了她的命運。

她稱，去年10月29日通過朋友介紹到廣州「熙施時光醫療美容門診」（下稱熙施時光）查詢隆鼻問題，希望讓自己變得更美。高溜最後同意做手術，在身上取下肋軟骨移植到鼻，整個過程約4小時。

但手術期間高溜出現鼻頭泛紅積血、嘴巴腫脹的情況，院方未有交代原因。留院3天後，高溜的鼻子發炎刺痛，日漸發黑，11月1日院方進行第二次手術取出異體肋軟骨，熙施時光的王院長曾親口承諾她的鼻子手術後會徹底恢復，12月可照常去拍戲。惟高溜接受兩次手術後，情況未有好轉，鼻尖和鼻小柱的皮膚顏色越來越黑，鼻頭壞死。 11月5日，高溜被轉送到廣州南方醫院接受治療。

廣州南方醫院專科檢查結果顯示，高溜鼻部皮膚有約1.5x1.0厘米面積發黑壞死。最終，她住院共61天，每天早晚要吸氧氣、吊鹽水和吃藥，現時即使已可出院，醫生表示仍需待1年或1年半以後，才能決定下一步如何治療，不排除從額頭取一塊皮膚組織移植至鼻尖。面對冗長的治療過程，加上毀容，高溜更一度想跳樓尋死。

高溜批評熙施時光一再隱瞞她的病情，才導致自己鼻頭壞死毀容，令她的演藝事業被迫中止，原本已簽約的兩部電影都被公司解除合約，損失片酬40萬元，甚至可能會被控違約，面臨200萬元賠償。

她事後翻查院方資料，發現後者無施行肋骨隆鼻手術相關資格，但與院方商討賠償問題時，院方負責人只「一筆帶過」，又着高溜去報警。

內地記者聯絡到自稱是涉事醫療機構的分紅股東黃小姐，對方一開始說事情已經解決，其後又改口稱事件需進行司法程序，目前雙方都聘請了律師。

天眼查工商資料顯示，涉事的熙施時光成立於2019年8月，經營範圍包括女性健康調理中心、非許可類醫療器械經營、醫療用品及器材零售、醫療診斷、美容服務等，該公司曾於去年3月至10月期間涉嫌違反《醫療機構病歷管理規定》及《醫療機構管理條例》，遭到5次行政處罰。

紅星新聞／21世紀經濟／新浪微博

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