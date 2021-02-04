遊戲零售商GameStop（股號GME）沽空大戰令全球矚目。這場充滿電影感的好淡對決，背後重要推手之一是有「神童」之稱的美籍華裔金融家趙鵬。趙是全球最大對沖基金集團之一Citadel Securities（城堡證券）的行政總裁，該公司是GME最大空倉者Melvin Capital的大股東，同時又是最多散戶使用的免費證券商Robinhood的最大金主。

趙鵬今年38歲，前年獲《財富》雜誌選為全球40位年輕商界領袖。他自小被譽為神童，10歲已獲選入專門培圳尖子的北京第八中學超常兒童教育實驗班，之後再保送到北京大學數學系。

北大畢業後，他赴加州大學柏克萊分校讀統計學博士，取得多個獎學金及學術獎項，其多篇論文也廣獲引用，其中一篇被引用逾1,100次。

「神童」34歲成大行一哥

趙鵬2006年投身華爾街，加入Citadel擔任量化分析師，成為早期架構師之一，開發出多個為公司大賺的程式，2010年晉身為合夥人，2017年以34歲之齡接任公司行政總裁一職，成為華爾街大行「一哥」。他的團隊整體規模約200人，在芝加哥、紐約、多倫多、倫敦、香港和深圳各地設有分部。

報道指，作風低調的趙鵬已獲美國居留權。有傳去年5月，武肺疫情嚴重時，他和妻子向社區捐出100萬個口罩。

綜合報道