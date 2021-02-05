美國總統拜登於美東時間4日發表上任以來首場主要外交政策演說，形容中國是美國最危險的競爭對手，但又表示若符合利益，美國願與中國合作。中國外交部發言人汪文斌今日（5日）在例行記者會回應指，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事。

汪文斌舉例指，在武漢肺炎疫情、氣候變化等全球挑戰方面，中美能夠合作、必須合作的領域不是減少，而是更多、更廣。汪文斌強調，中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益，希望美方順應兩國民意和時代潮流，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，與中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，聯同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

至於一向充當中共言論打手的官媒《環球時報》總編胡錫進，今日中午「火速」在微博發表評論，直指拜登表達了對中國「趕超美國雄心」極重的防範之心，而「來自中國挑戰」的戰略焦慮已在整個美國滲透、彌漫，難以化解。

胡錫進又指，拜登表示「將直面中國的經濟惡行，反制其咄咄逼人、脅迫性的行為，頂回中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊」，這與民主黨在奧巴馬時代的對華認知已有天淵之別，說明特朗普的民粹主義執政已給美國建制派對華思維打上了深刻烙印。 胡錫進認為，在拜登管治下，美國的「特朗普主義」將陰魂不散。

另外，胡錫進指，拜登強調要「在符合我們利益並增進美國人民安全的時候，與我們的對手和競爭者進行外交接觸」、「在符合美國利益時與北京共事」，這與特朗普政府宣揚敵對的言辭明顯不同。至於拜登特別強調，將修復美國的同盟，「不是單槍匹馬來做」，並稱這是「美國全球實力的根基」和「美國持久不衰的優勢」，胡錫進則認為，這是拜登的一貫主張。

胡錫進在總結拜登這次講話時，坦言切合輿論和分析界的預期，「對中國來說，美國對華態度是延續的，又是有調整中美打交道方式空間的。」不過，胡錫進同時指出，中國與美國一樣，要與對方戰略周旋，首要的事情更是要把自己國內的事情做好。

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