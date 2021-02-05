協助709律師維權的內地律師余文生因「煽動顛覆國家政權罪」被判囚4年，他的妻子許艷今早獲准在江蘇南京監獄，透過視像通話與丈夫會面，過程30分鐘。

許艷事後在Twitter提到，余文生的健康狀況仍然不好，而且沒有獲得適當治療。但當許艷告知余文生入圍馬丁‧恩納斯人權獎（Martin Ennals Award）最後三強，並轉達了國際社會、外國官員、律師等人的關心，余文生很高興，亦表示感謝。

許艷昨（4日）由北京前往南京監獄，希望再次探望余文生，惟南京監獄一度以疫情為由拒絕探望，直到今日早上，許艷才獲准與丈夫會面。

余文生原本是被囚禁於江蘇徐州市看守所，許艷上月15日曾獲安排與丈夫會面，但之後余文生就從江蘇徐州市看守所被轉送到南京監獄。家住北京的許艷批評，南京監獄距離北京逾1,000公里，認為當局轉移余文生的決定不合理，屬於故意刁難、為家屬探訪製造障礙，而余文生仍需要服刑14個月才能獲釋。

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