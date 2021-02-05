兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，昨日（4日）新增20宗確診，其中本土個案6宗，包括黑龍江5宗、上海1宗；14宗為境外輸入個案，上海9宗、廣東2宗、天津1宗、江蘇1宗、福建1宗；另外新增28宗無症狀感染者，5宗為本地個案。大陸累積確診病例89,669宗，死亡病例4,636宗。另外，台灣累計確診919宗，累計死亡9人。

上海昨日新增1宗本土個案。上海衞健委公佈，患者常住浦東新區，為確診病例的密切接觸者，該病例與此前的21個病例處於同一傳播鏈上。上海市防控辦研究決定，將浦東新區高東鎮新高苑一期列為中風險地區。中風險地區相關人員原則上不得離滬。1月22日，中福世福匯大酒店被列為中風險地區。上海市防控辦研究決定，從今日（5日）晚上6時開始，將中福世福匯大酒店由中風險地區改為低風險地區。

阿聯酋是全球首個批准中國國藥集團武肺滅活疫苗上市的國家。英國《衞報》報道，倫敦一家名為「騎士橋聯會」（Knightsbridge Circle）的富豪俱樂部推出「接種中國武肺疫苗度假之旅」服務。該會表示，已與阿聯酋政府達成合作協議，允許非阿聯酋籍的會員接種由中國國藥集團研發的疫苗。

該會會員年費高達2.5萬英鎊（下同、約26.4萬港元），除了會員之外，65歲以上的「潛在會員」亦可支付1萬英鎊（約10.5萬港元）申請接種中國國藥集團研發的疫苗，不過這些客戶必須支付前往阿聯酋的機票和在當地三星期的住宿費用。

該會指，過去幾星期，無論是「每年2.5萬英鎊會員費」或「3周1萬英鎊會員費」的入會項目都已爆滿，目前不再接受新申請。

國家衞健委／《衞報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！