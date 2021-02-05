世衞專家小組在中共的嚴密監控下，在湖北武漢市進行病毒溯源調查，有小組成員披露，他們這次在內地的行動面臨比以往更多的約束，小組在與當地人交談時所提出的問題，都需要提前兩天用電郵交給中共官方審批。不過，專家小組也不是「吃素的」，有成員出奇招，曾要求到盛傳是病毒源頭之一的蝙蝠洞進行病毒基因採樣。

據美國之音報道，這是世衞專家小組繼周三訪問一直處於病毒起源爭論風口浪尖的武漢病毒研究所後，向中國當局提出的另一個要探訪的敏感地點，以測試北京的底線。

報道指，武漢病毒研究所主持武漢肺炎病毒研究的副所長石正麗，曾經進行調查的蝙蝠洞也已經被封鎖起來，禁止外人在沒有中國當局批准的情況下進入。世衞專家小組與中國當局曾就這次調查的路線和訪問地點的安排，出現過多次爭執。

有指，北京不希望世衞的這次行動帶有針對中國的病毒溯源調查色彩，而堅持把這次調查稱為是雙方專家進行的一次「合作」，而不是「調查」。中方原先也不希望調查組進入武漢病毒研究所、武漢海鮮市場和蝙蝠洞等敏感地點。

事實上，世衞多次抱怨北京製造種種理由拖延專家小組的行程。經過多次爭論，北京同意世衞專家組要在中國專家的主導和安排下開展有關活動。觀察人士指出，由中國官方安排的接待工作，實際上是由中國當局指定所有接待人員並讓他們按照既定口徑向來訪者照本宣科，使來訪者無法接觸到真實情況。

專家小組成員之一的動物疾病專家達扎克（Peter Daszak）表示，現時沒有證據顯示，病毒來自實驗室。不過，達扎克曾經參與2002年至2003年的沙士病毒溯源研究工作，發現這種病毒起源於中國雲南省的一個蝙蝠洞。

達扎克在接受路透社採訪時說：「尋找可能的蝙蝠源頭之類的工作非常重要，因為我們要找到這些致命病毒的源頭才能夠減少人類與這些動物的接觸。」世衞專家小組更加深入觀察的一種情況是，病毒可能在武漢被發現之前就已經傳播。達扎克坦言，相關工作可能會需要幾個月，甚至幾年的時間。

不過，達扎克前日接受法廣網的訪問時則指，專家小組這次受很多約束，原因是中共病毒溯源問題已「被政治化一年」，「變得很敏感」。

他還披露，雖然小組在「沒有中方人員帶領」的情況下走訪市場，與市場管理者、商戶和居民交談，但他們所提出的問題，都需要提前兩天用郵件提交給中共官方審批。

內地官媒《環球時報》則發佈了一篇「獨家報道」指，世衞的國際專家在中國的「考察行程」已過半，多名權威醫學專家昨日呼籲，世衞應赴全球多國不同地方展開溯源調查與研究。

美國之音/ 法廣網/ 《環球時報》

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