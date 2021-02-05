（內容更新）國家教育部部長陳寶生表示，今年的工作重點之一，是要大力度治理整頓校外培訓機構，形容這件事非辦不可，必須主動作為。教育部網站刊登陳寶生上月在全國教育工作會議上的講話，指這是目前面臨的緊迫難題，如果解決不到，教育的良好生態難以形成。他指，治理整頓校外培訓機構，目標是減輕學生和家庭負擔，把學生從校外學科類補習中解放出來，把家長從送學陪學中解放出來。陳又指，治理的重點是整治唯利是圖、學科類培訓、錯誤言論、師德失範和虛假廣告等行為。

陳寶生又提到，要推動形成與「一國兩制」相適應的香港教育體系，並以粵港澳大灣區建設為契機，促進港澳融入國家高質量教育體系。

另外，教育部在網站發佈的預警指出，近期澳洲多地連續發生中國留學生遇襲的惡性事件，對中國在澳留學生的人身安全造成嚴重威脅，又指全球新型冠狀病毒疫情嚴峻，國際旅行存在較大風險，提醒留學生充分做好安全風險評估。

上海《澎湃新聞》指出，上個月，一名內地留學生就在澳洲遭一名白人男子無故推倒並被打碎鼻骨。報道稱，今年1月澳洲至少就發生了3起中國留學生遭遇無端辱罵、毆打的惡性事件。

澎湃新聞表示，專家提醒，近期澳洲連續出現針對中國留學生的極端惡性案件，表面上看是偶然的，「但偶然中也有必然」。事件的背後是，澳洲政治人物的反華態度影響了其整個社會情緒。

報道指，現在澳洲的留學環境、社會生活環境和學習環境正處於一個「非常不好」的階段，學生和家長應謹慎考慮去澳洲留學。

大陸教育部去年6月也曾發佈2020年第1號留學預警，提醒大陸留學人員，澳洲已發生多起針對亞裔的歧視性事件，行前應做好風險評估、謹慎決定。

綜合報道

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