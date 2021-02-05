高雄前市長韓國瑜遭選民以罷免投票方式趕下台後，台灣出現一股報復式罷免潮，其中無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案投票將於明天舉行。黃捷今日全天落區催票，呼籲支持者明天投票表態向罷免說「不」，終止類似的報復性罷免。

黃捷今早開始到不同的街站和帶領車隊四出「洗街」，呼籲民眾明天投票，她沿途獲各地跨黨派立委、議員輪流陪同聲援，當中包括綠營立委劉世芳、許智傑、台北市議員黃郁芬、新北市議員戴瑋姍、高雄市議員林智鴻、張漢忠、陳慧文，以及台灣基進黨桃園黨部執行長藍士博等人。

黃捷早上受訪時承認在選前最後一天，心情難免緊張，她強調：「這次是鳳山人出來寫歷史的時刻，罷免要用這種正面對決的方式其實非常不容易，也是一個很大的挑戰，所以決定要正面的迎戰到今天」，希望支持者明天出來投票，終結這場報復性罷免，不要再讓惡意與仇恨在台灣蔓延，這也是為何不分黨派、地區民代站出來相挺她的原因。

她指出，是次罷免投票是全台第一次有被罷免的人選擇正面迎戰，與過去罷免選舉習慣不一樣，支持者要投下不同意票的習慣不容易扭轉，希望鳳山人明日投下有智慧正確的選擇。

民進黨副秘書長林飛帆日前表示，黃捷如被罷免，將猶如香港民主派議員被DQ一樣。立委劉世芳又指，民進黨挺黃捷，除了其議政能力外，更重要是她從政以來，挺香港民主的作為是民主陣營中的最好表現，批罷免理由書提「港版國安法」21條是天大笑話。呼籲有民主質素的鳳山人明天投票挺香港、挺黃捷。

至於晚上的造勢活動，黃捷指考慮疫情關係不宜人群聚集，不會舉辦造勢晚會，改以車隊遊行方式催票。

民進黨桃園市前議員王浩宇於1月16日被成功罷免，成為台灣首位遭罷免的議員。他昨日（4日）在Facebook呼籲選民要出來投「不同意罷免一票」。

另一方面，罷捷團體今日也四出以車隊在街頭宣傳，爭取成功罷免黃捷，並準備在晚上舉辦罷捷團結之夜活動，邀請國民黨立院黨團許淑華、鄭麗文等多名立委助陣，凝聚藍營氣勢爭取罷免過關。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！