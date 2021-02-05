有圖真的有真相？山東青島市城陽區官員，在農曆新年前走訪當地困難戶（貧困戶），大做公關宣傳騷；怎料有網民從其中一張宣傳照中，發現官員走訪的困難戶家中，竟擺放茅台、五糧液等貴價酒，隨即引起輿論關注，有網民甚至質疑有關當局連做扶貧宣傳，都要弄虛作假。據悉，當地紀委和民政局已成立調查組進行調查。

事發於本周三（3日），青島市城陽區棘洪灘街道辦微信公眾號，發佈了一篇題為《春節走訪困難戶濃濃溫情暖人心》的文章，當中的一幅配圖顯示，被走訪慰問的困難戶家的書架上，擺放了茅台、五糧液等價酒樽。不少網民質疑該「困難戶」是臨時演員，並非真的困難戶，其中可能存在舞弊現象。

有指，臨近農曆新年，價格較便宜的茅台酒每瓶近1,500元，但因求過於供，近日已被炒至3,100元。

由於網民討論得沸沸揚揚，城陽區棘洪灘街道辦昨日下午再度通過微信公眾號發佈一則《情況說明》，表示引起今次爭議的配圖中，貴價酒樽其實是空酒樽，是該困難戶參加親友宴會時，將客人喝剩的酒樽帶回家中收藏。

棘洪灘街道辦又主動透露，涉事的困難戶的戶主姓杜，今年81歲，癱瘓在床9年，其女子已經退休，女婿於2010年因骨癌去世，兒子是下崗職工，符合困難家庭條件，目前居住在當地興建給困難戶居住的解困房中。

青島半島新聞昨晚亦就今次事件，刊載了一篇報道，對網友的質疑作出進一步回應。根據報道，杜男一家是困難戶不是低保戶。至於其家中擺放的3個酒樽，「瓶子外一層灰，一滴酒也沒有，兩個茅台瓶、一個五糧液瓶子。」

此外，網友質疑的圖片中其他的陳設，報道則解釋，所謂「凍頂烏龍茶」是一個裝雜物的包裝袋，「跑步機」其實是鄰居家孩子的手推車，「電視機」是一台普通的小電視。

青島市城陽區新聞辦今日則通過其官方微博宣佈，城陽區委、區政府對此事高度重視，區紀委監委和區民政局已成立調查組進行調查，調查結果將盡快公佈。

資料顯示，「低保戶」在內地民政部門常用的詞匯，是指因家庭成員存在重度殘疾或疾病喪失勞動力，而享受最低生活保障補助的家庭；或指其住房或收入明顯低於當地低保標準的居民，類似香港的綜援戶。因為地區發展不平衡，所以每個省市的低保標準也有很大差異。但所謂「困難戶」，則未見有一個清晰的定義，用法亦較寬鬆。

多維新聞網

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