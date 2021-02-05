緬甸政變發生第5日，國內局勢仍然未明朗，有緬籍華人向《蘋果》表示，在第二大城巿曼德勒（Mandalay），軍政府開始拘捕和平遊行的民眾，又封鎖部份外國社交媒體。另一方面，由於早前中國在聯合國反對讉責緬甸政變，被視為默許緬甸軍政府的行動，中國含糊的態度令緬甸華人非常恐慌，因為當地的民眾大多支持被捕國務資政昂山素姬，擔心會成為當地人的發洩對象。

由於聯合國安理會在中國反對下，前日（3日）未能通過譴責緬甸政變的聲明，令緬甸當地民眾覺得中國政府是默許緬甸軍政府的行動。雖然中國外交部發言人汪文斌其後否認有關說法，只是表示希望緬甸各方妥善處理分歧。

中國模稜兩可的態度令當地華人非常擔心，因為國內超過八成的民眾均支持昂山素姬，反對軍政府奪權。在中國未有讉責緬甸軍政府的行動後，當地隨即傳出有人在「街上看見華人就打」，加上緬甸過去亦曾發生過排華事件，令部份華人陷入恐慌，互相叮囑要鎖好門窗。

曼德勒現時有15萬至20萬華人居住，Judy認為在緬甸人眼中他們是華人，但在中國人眼裏又覺他們是外國人，「夾在中間兩面為難」。而為了自保，當地華人都公開支持昂山素姬，部份更直接參與遊行，顯示與緬甸民眾同行。

Judy表示，現時在曼德勒持續進行非暴力的抗議，例如2月4日早上有大學生走上街頭遊行，每晚8時亦會在自家門口敲擊廚具，表達抗議，街上的汽車亦會響咹，持續約半小時。但軍政府正逐漸收緊管制，有上街的學生和響咹的汽車司機先後被軍人拘捕，軍政府又揚言會拘捕製造「雜音」的人，政府亦封鎖網絡，民眾需要「翻牆」才可以使用Facebook等社交媒體。

Judy續稱，當地民眾仍會堅持非暴力的抗爭，因為昂山上台後提倡改革和民主，得到民眾支持，民眾亦希望下一代能夠成長在有言論自由、有人權的國家，相反軍政府若再次上台，民眾會擔心國家開倒車。

《蘋果》記者

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