台灣外交部昨日（4日）稱與圭亞那外交部達成共識，在圭亞那設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），惟事隔一日，圭亞那突然宣佈撤回協議。台灣的外交人員透露，是因為大陸的外交人員昨日透過送贈武漢肺炎疫苗，以及威脅中止援助計劃來威脅利誘，「不計一切代價」要求對方撤回與台灣的協議，圭亞那最終被迫妥協。

當台灣外交部宣佈將在圭亞那籌設「台灣辦公室」，是台灣首次在大陸邦交國中，以「台灣」名義設處。台灣外交人員表示，消息一出，大陸內部一片譁然，無法接受。

由於中國駐圭亞那大使上月剛離任，代辦立即要求與圭亞那外交部於當地時間早上會面。台灣外交人員透露，大陸與圭亞那雙方官員會面時，「不計一切代價」要求對方撤回與台灣協議，包括威脅中止金錢援助等。而在會面後，圭亞那外長隨即發佈新聞稿稱「大陸已經批准給予圭亞那2萬劑武漢肺炎疫苗」，還讚揚大陸捐贈疫苗體現兩國關係的重要性，不久後台灣外交部亦接獲圭亞那的信函，撤回協議。

據了解，台灣在圭亞那的外交人員原本在尋覓台灣辦公室館址，因當局並未要求台灣外交人員離境，他們暫時會留在當地，觀望形勢變化。

台灣的外交人員又透露，拜登政府在得知圭亞那妥協時相當震驚，不樂見因大陸施壓而導致協議遭撤。

這原本是繼去年7月台灣宣佈在非洲索馬利蘭（Somaliland）設立「台灣代表處」後，第二個在非洲邦交國以「台灣」名義設處的外交突破。

台灣與索馬利蘭並未正式建交，但去年7月，雙方政府同意以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」名稱互設官方代表機構，並依據1962年《維也納公約》，雙方派駐人員均享有外交人員豁免與特權待遇。8月時台灣代處開幕，首任代表由駐沙地阿拉伯前參事羅震華出任。

早前《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）曾報道，中國駐索馬里（Somalia）大使覃儉得知台灣與索馬利蘭接觸後，兩度趕赴索馬利蘭，希望利誘對方開設聯絡處，均遭到拒絕。

台灣《蘋果新聞網》

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