美國著名人權組織「自由之家」（Freedom House）發表報告指出，全球數十個國家政府有系統地對流亡者與海外僑民進行恐嚇及以暴力相向，對全球民主威脅日益擴大，其中又以中國最為嚴重。

該報告謂，自2014年起，至少有608宗直接及實際的跨國暴力「打壓」異己事件，涉及暗殺、綁架、毆打、拘留與非法驅逐出境，估計有350萬人受到直接攻擊或其他手法的脅迫。

報告指，中國威權政權正進行最為複雜、全面與全球性的跨國暴力打壓異己運動，至少有214宗直接人身攻擊來自中國，遠超過其他國家。盧旺達、沙地阿拉伯、伊朗、俄羅斯與土耳其也不遑多讓。

報告表示，中共為壓迫和控制海外華人與少數民族，採取手段無所不包，從直接攻擊、行動控制到網路威脅與遠程威脅都有，中共的壓迫行動廣度與規模在全球首屈一指。

報告認為，這些只是冰山一角，影響至少36個國家的數百萬中國人和來自中國的少數民族。

報告指出，中共打壓的群眾，包括整個民族與宗教團體，諸如維吾爾族、藏族和法輪功成員，過去一年還有在海外的內蒙古與香港人。中國的公開跨國打壓活動被放入更廣泛的影響力框架內，如文化協會、僑民團體等，在某些情況下還包括有組織犯罪網絡。

報告強調，中國透過複雜的駭客與網絡釣魚攻擊，作為跨國打壓工具。最新途徑是透過微信平台監視和控制海外華人之間的對話。中國也透過地緣政治力量對尼泊爾、泰國、埃及、肯雅等國施加影響力。

此外，報告也點出，中國主張控制海外非華裔公民，包括批評中共影響力和侵犯人權的華裔、台灣人或其他外國人。中國試圖對外國人的和平倡議活動進行恐嚇與控制，是「不祥的趨勢」。

美國之音/ 中央社

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