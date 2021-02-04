台灣外交部昨日宣佈上月已在南美國家圭亞那設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）。台灣總統蔡英文同日於facebook表示，兩國將深化雙邊合作；又强調「台灣願意和世界交朋友，尤其是會積極擴大和民主盟友的合作關係」。

美指里程碑表歡迎

圭亞那本身是中國的邦交國，中國在當地亦設有大使館。面對中共外交圍堵，台灣仍成功與該國建立關係，美聯社形容今次是台灣的「外交勝利」；法新社亦指此事對台灣和最大盟友美國來說，都是「重大勝利」。

台灣外交部指，圭亞那「台灣辦公室」自上月15日已開始運作，目前正逐步完成相關籌備。蔡英文就指，是次設立辦公室，「我們的外交人員，正在世界的各個角落，為台灣開拓出更寬廣的國際空間 」；她又感謝第一線外交人員的努力：「就讓我們繼續走向世界，讓世界看見台灣的貢獻！」美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉在Twitter發文表示，美國歡迎台灣在圭亞那設立辦公室，她又以「里程碑」形容此事，並指此舉對雙方都有助益，也能促進區域安全、民主價值與繁榮。

知情人士透露，台灣與圭亞那就設立台灣辦公室，在枱面下接觸至少半年，其間更需躲避中國駐圭亞那大使館耳目，事成關鍵在圭亞那去年國會大選後，新一屆政府路線親美，民主價值與台灣相同，且當地擁有豐富石油資源，希望引入台灣中油前往投資。知情人士指，現階段雙方「沒有要談建交，就是務實來往」，辦公室以經貿投資為工作方向，雙方會有一些互惠待遇，但並非建立外交關係。昨日美國國務院發言人普萊斯，被問到美國是否仍然支持一中政策，他表示支持，重申美國支持「一個中國」的政策沒有改變。

台灣蘋果新聞網/中央社