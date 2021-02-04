【本報訊】內地在去年3月啟動名為「天網2020」的職務犯罪國際追逃追贓行動，中央紀委國家監委上月公佈，截至去年11月行動共追回外逃人員1,229人，其中315人是中共黨員和國家工作人員，28人為「紅通人員」，合共追回贓款約24.45億元人民幣（29.35億港元）。不過，中方近年在美國等部份西方國家緝捕「紅通人員」的行動受挫。

所謂的「紅通人員」是指國際刑警組織成員要求成員國協助偵查犯罪時發放的紅色通緝令，為通報當中的最高級別。中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室去年底稱，經國家監委、公安部與有關國家執法機關密切合作，紅通人員、職務犯罪疑犯楊玉榮、臧春偉、張衡賢在境外落網並被遣返回中國。

跟蹤恐嚇逼「紅通人員」回國

不過，紅色通報非逮捕令，不具強制性，國際刑警組織僅代當事國向其他會員國發佈要犯資料。美國司法部去年11月對涉嫌在美國境內威脅一名「紅通」人員及家屬的八人提出起訴，起訴書指他們為中國政府工作，利用用各種方法跟蹤、恐嚇、威脅一名「紅通」人員及其家屬，以迫使其回國接受調查。在德國，流亡的世界維吾爾代表大會主席多里坤．艾沙，曾因為政治因素上了「紅通」名單長達21年後，到2018年才被撤銷。