台灣資深傳媒人趙少康因近日回巢國民黨，突然成為熱議人物。趙少康今日（5日）日受訪時表示，農曆新年將近，他呼籲北京、香港政府應讓目前仍被還柙於赤柱監獄的壹傳媒創辦人黎智英回家過年，不應該把他關押，強調「主張溫和建立民主制度，北京不應該打壓」。

趙少康表示，香港民主黨創始主席李柱銘近日被提名諾貝爾和平獎，他認為黎智英應該也要被提名，他們都為香港民主長年奮鬥；他呼籲北京、香港政府讓黎智英回家過年，不該把他關在牢中，畢竟過年對中國人、香港人都是非常重要的節日。

趙少康表示，他曾問黎智英，「你這麼有錢，幹嘛不好好過日子」，當時黎智英回他，黎母臨終前曾囑咐，「你是因為香港民主才有今天，你要為香港的民主奮鬥」。

趙少康回憶說，黎智英是個愛吃美食的人，現在他吃美食都會想到他。趙還說，他曾問過黎太，黎智英現在過得如何，黎太僅說，「還好，但飯是冷的，菜是黃的」。

趙少康說，北京對於香港態度應該改變，這是他對北京很誠懇的勸告，應溫和建立民主制度，北京不該打壓，且黎智英是指標人物，黎還沒有被審判，港府就將他收押如此久，這是羞辱黎也是在羞辱言論自由與媒體。香港法官也是聽香港特首， 「我相信北京對香港還是有很大的影響力，台灣都在看 ，如果香港繼續這樣下去，不要說一國兩制、一國三制、一國五制、一國八制，甚至一國十制台灣人都不會接受相信」。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！