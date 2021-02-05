國家航天局今晚公佈「天問一號」傳回的首幅火星圖像，該照片是「天問一號」在距離火星約220萬公里時拍攝，為中國探測器首次拍攝到火星的圖像。圖片中可清晰看見火星阿茜達利亞平原、克律塞平原、子午高原、斯基亞帕雷利坑以及最長的峽谷水手谷等地貌。

「天問一號」已飛行約197天，距離地球約1.84億公里，距離火星約110萬公里，預計大約在2月10日左右，「天問一號」將開啟環繞火星之旅。

中科協前書記受賄囚15年

江蘇南京市中級人民法院一審宣判中國科學技術協會前黨組成員、書記處書記陳剛受賄罪成，判處有期徒刑15年，並罰款500萬元人民幣（下同，約600萬港元）。陳剛受賄所得財物及其孳息將被追繳回國庫。案情指，被告在2003至2018年間，利用出任北京市規委會主任、北京副市長、以及國務院南水北調工程建設委員會辦公室副主任、中國科學技術協會書記等職務便利，收取約1.2億元（約1.4億港元）財物。

李克強視像對話歐洲企業家

國務院總理李克強今日在北京出席歐洲企業家高級別視像對話會，談到中國經濟形勢時表示，面對武漢肺炎疫情和世界經濟深度衰退衝擊，中國政府及時果斷採取有效的宏觀政策，以合理的代價取得較好的成效，中國經濟較快實現穩定恢復，全年增長2.3%。

他又指，堅持有針對性協助企業紓困，主要採取階段性大規模減稅降費等辦法，幫助市場主體特別是中小微企業及個體工商戶紓困，去年共為各類市場主體減負超過2.5萬億元人民幣（約3萬億港元），而中國的宏觀政策制定實施直接面向市場主體需求，已穩住了經濟基本盤。

山東濰坊非法傾倒化工廢料疏散3,000人

山東濰坊諸城市舜王街道箭口社區1月31日發生違法傾倒化工廢料、導致38人中毒，當中一家四口全部身亡的事件，當地3,000多人需緊急撤離。警方至今拘捕23人。有村民透露，事發前一周，下水道已有難聞如臭蛋或煤氣的氣味，至案發當日，下水道冒出大量白煙，多人中毒頭暈、惡心、咳嗽。警方初步調查後，指事件涉及違法傾倒的化工廢料硫化氫，揮發成有毒氣體。中國人權民運信息中心透露，當地已被禁止媒體採訪，有指或有數萬噸劇毒進入濰坊市的下水系統。

男童玩炮仗誘爆沼氣亡

安徽蚌埠市經開區龍湖嘉園2號樓昨日（4日）有一名6歲男童，疑將點燃的爆竹投入下水井，引發沼氣爆炸，男童被送院搶救，惜最終宣告死亡。目擊者指，事發於中午約12時，突然有一聲巨響，之後看到男孩躺在地上。事故原因仍在調查中。

北京冬奧、冬殘奧火炬亮相

因為人權紀錄等問題而被外國團體發起杯葛行動的2022年北京冬奧，昨（4日）晚在北京國家游泳中心公佈代表本屆冬奧、冬殘奧的火炬外觀，並命名為「飛揚」。其中冬奧會火炬以銀色與紅色為主，象徵「冰火相約，激情飛揚，照亮冰雪，溫暖世界」。而北京冬殘奧會火炬則選用銀色與金色，寓意輝煌與夢想。兩支火炬同樣以祥雲紋樣「打底」，寓意吉祥。

安徽漁船翻側10死1失蹤

安徽省宿松縣倉鎮馬山村14名村民2月5日凌晨零時許，坐船到泊湖望江水域捕魚，期間船隻翻側，3人自行游水上岸，其後公安、消防等部門到場搜救，截止今日下午，已尋回10名村民遺體，當局仍在搜救1名的失蹤村民。

綜合報道

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