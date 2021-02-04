中共中央上月底提出「全面加強新時代少先隊工作的意見」（簡稱：「意見」），當中更刻意提及加強與港澳台少年兒童組織、機構的交流合作，增強港澳台少年兒童的國家認同、民族認同和文化認同。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，中共一直以不同形式在香港進行「少先隊」式工作，控制年輕人思維，雖然未必期望普羅大眾接受，但只要有一部份人接納已經滿足。

「2019年後，中共非常緊張意識形態的工作，佢哋覺得過去教育揸得唔夠緊，所以出現咗好多異化，當時有極左的人表示要放棄香港三代人，當中包括香港剛畢業的大學生、仍就讀大學的學生，以及高中生，中共覺得佢哋教唔聽，已經被污染……」劉銳紹指，教育系統上，香港政府就通過教育局大幅度改變課程內容，箝制香港年輕人獨立思考能力。

劉銳紹表示，青年工作是學校以外，控制年輕人思維模式的工作：「呢個係中共成立後，慣性思維……好似錢其琛14歲就做基層黨小組組長，黃之鋒搞反國民教育都係15歲。」劉提出，中共歷來認為要由年幼開始培養意識，但當看到香港的情況，認定是失控，故要不斷進行此類組織性的青年工作。

劉銳紹認為，過去不同時段，中共都有進行類似少先隊的洗腦工作，例如每年軍訓夏令營或每年增加香港青年返內地考察的機會。雖然不是以少先隊的固定形式存在，但工作就一直不斷做，而方向則與少先隊工作脗合，「目的要增加對大陸的好感和凝聚力」。

劉銳紹又指，少先隊是讓青年人更主動投入黨，而且少先隊未來是青年黨員或預備黨員，他日會成為正式黨員：「與其他洗腦教育唔同，佢哋同時預視成員未來前途。」劉認為，中共未來在港會繼續加強少先隊式的工作，目的是將其更趨向有形化。

對於少先隊式工作在香港的「市場」，劉銳紹直言：「按中共的標準，佢哋只需要一批夠用的後生仔，凝聚佢身邊，信佢嗰套，根本唔使多。歷來黨員與人口比例只需要4至5個百分點。中共不期望全部人都係（少先隊），只睇香港有幾多後生仔凝聚喺佢身邊，呢個『市場』就一定有。」但如果所謂「市場」是指一般的認受性或者吸引力，劉銳紹就認為「市場」有限，甚至無法為普羅大眾所接受。

少先隊被指是中共在內地培植「共產主義接班人」，屬共青團受權的兒童組織，加入者必須屬6至14歲，隊員會結上紅領巾。2007年6月，由工聯會和民建聯扶植的港版少先隊「國民小先鋒」，以制服團體姿態進駐本港小學。深圳市羅湖區政府訊息曾指，香港國民小先鋒是中共領導下的少年兒童組織，不過該組織曾否認隸屬包括共產黨等政黨，又強調團體是非牟利。荃灣官立小學、荃灣潮州公學及油塘香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校等學校都曾先後加入。

其中，油塘香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校在步操練習中加入槍操和劍操，小學生要手持假步槍操練，相片流出後讓外界譁然，批評是灌輸武力意識。國民小先鋒隨即變得低調。

2012年，前特首梁振英上台，決意引入被外界形容為「洗腦」科目的德育及國民教育科，反對之聲四起，更引發多場遊行及集會。同年9月7日，多達12萬人參與佔領行動，最終迫使梁振英於10月8日宣佈取消推行德育及國民教育科。

2014年，香港因爭取真普選的公民抗命運動而引發佔中事件，時任特首梁振英曾表示要加強香港青年工作。2015年1月18日，香港青少年軍總會正式成立，當時由梁振英妻子唐青儀做總司令、董建華做榮譽會長、中聯辦張曉明和解放軍駐港司令做贊助人，稱是一個提供紀律訓練，教授中式步操的制服團體，讓團員從訓練中培養堅強意志，學習自律自省、團結和刻苦精神。當時香港青少年軍就被外界形容是「國民小先鋒」的進化版。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！