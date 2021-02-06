雲南昆明海關緝私局在鄭州海關緝私局和雲南公安的協助下，出動80多人在雲南瑞麗市、騰衝市、河南許昌等地開展打擊人體毛髮走私活動，拘捕12名疑犯，起獲245噸人體毛髮，市值1.5億元人民幣（1.8億港元），現場查扣3.3噸現貨及一批物證。

被拘的集團主腦姓鄭，自2017年2月開始從緬甸訂購人髮後，將貨物走私到雲南、河南等地，之後再透過物流速遞散貨，賣給一些以真人頭髮製作假髮的商家牟利。

資料顯示，中國是世界上最大的毛髮製品出口國，佔全球供應量超過 80%，包含以真人頭髮製造的假髮、假睫毛。每公斤新鮮人髮賣11至14元美元（約85.2至108.5港元），經過加工之後能有更高的價格。以出口價值計算，中國每年約出口 60 億美金（465.1億港元）的毛髮製品。

陸豐派出所長與毒犯稱兄道弟

廣東省陸豐市公安局甲西派出所所長吳木強，涉嫌與認識20年的毒販鄭森「結拜兄弟」，2015至2016年間包庇對方在一處偏僻地方開設製造冰毒工場，並多次將警方緝毒及掃蕩毒販的行動向對方通風報信。法院認定吳木強犯受賄及幫助罪犯潛逃罪，合共判監14年，並罰款50萬元人民幣（下同，約59.9萬港元）。吳木強提出上訴，法院日前二審，維持原判。

據悉，鄭森曾承諾每用一桶原料製成冰毒後，將給予吳木強5,000至10,000元（約5,994至11,988萬港元）的好處費，而有關毒品販運給香港人林和益後，流入市面。鄭森除給了吳木強30萬元（約35.9萬港元）報酬後，又曾向吳及其妻子「借」 出200萬元（約239.7萬港元）用於放貸，這筆錢最終被認定為吳的受賄罪證。

翻船死者穿着雨衣胶鞋

安徽省安慶市宿松縣下倉鎮馬山村前晚有14名村民，乘坐木船在當地一處湖泊翻沉，跌入落水。當地公安部門及救援隊伍，接報後派人到場搜救，至昨晚7時許，有3人獲救，另外打撈上水的10人，均無生命迹象。至今早，最後一名失蹤者的遺體亦被打撈上岸。當局正進行善後。當地警方指出，死者被發現時都穿着雨衣、膠鞋。

工信部允防手機App侵私隱

內地手機App侵犯用戶私隱問題，存在已久，近日終於引起官方的注意。工業和信息化部副部長劉烈宏，昨日在北京一個座談會上表示，要重點解決App濫用咪高峯、未經用戶同意擅自讀寫相冊及索取通訊錄，及隱藏個人接收推播關閉選項等問題。他表示，當局將加快修定有關法規條文，還會全力推進全國App技術檢測平台的建設，達到全年檢測180萬款App的覆蓋能力。

綜合報道

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