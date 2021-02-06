（更新：內容）長期支持香港民主運動的高雄市議員黃捷，被高雄市前市長韓國瑜的支持者提出報復性罷免案，投票今早8時開始，有29.1萬選民投票。台灣中選會指，如果有7.28萬選民投下贊成票，罷免案就會通過，預計最快下午6時有結果。

黃捷今早在立委林昶佐陪同下，前往鳳山高中的投票站投票，她表示，昨晚有睡覺但夢多，潛意識裏依然是焦慮的，希望今日穿着紅衣投票可以為自己帶來好運氣。她又批評，對手陣營將萊豬（含瘦肉精的美國豬肉）議題緊扣在她身上，卻未將這個理由寫進罷免理由中，認為這是一場「報復性罷免」。

罷捷陣營的發言人徐尚賢今日在投票時，亦直言「睡得不太好」，聲稱「我們都是小蝦米」，當然會有壓力、會緊張，但強調無論如何，民眾都應出來行使公民權利。

在福誠高中投票站，今早還未開始投票時，一名婦人聲言要進入票站「監票」，被票站人員阻止，雙方發生口角，至警員出面阻止婦人才肯離去。

中選會指出，2018年市議員選舉時，黃捷所屬的高雄鳳山選區的選民人數為28.7萬，但根據規定，年滿20歲、在選區連續居住4個月以上者，都可以在罷免案中投票，令這次投票的選民增至29.1萬。上月桃園市議員王浩宇亦遭報復性罷免，當日投票在下午6時有結果，預計今日的投票大約在相同時間有結果。

在中選會的公告中，28歲、長期支持香港的黃捷其中一項罷免理由，是她「違法介入『港暴』進行物資募集，對中態度嚴重雙標」，並指黃捷募集物資「明顯違反《國安法》第21條，影響國家安全甚鉅」。可是，台灣的《國家安全法》全文僅有10條，被質疑中選會無實質審查權限，目前人在英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰亦批評理由「會不會太離譜了」。

罷免投票前接受台灣風傳媒訪問時，黃捷強調自己「坦然、無懼」，「從頭到尾就沒有甚麼好怕，因為她並沒有做錯事，身為一個市議員監督市長有甚麼錯，議員的監督權是天職」。她又表示在一個月前她在區內跑行程時，有選民對她表示不捨，說「鳳山女兒怎麼讓人欺負」。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網／風傳媒

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