「Clubhouse」的App在蘋果手機用戶間近日爆紅，但開發商總部設於上海，隨即引發私隱問題。不過，內地網民卻認為Clubhouse是「一塊淨土」，由於加入門檻高，變相杜絕了「小粉紅」。

Clubhouse主題房「兩岸青年大亂聊」目前大受歡迎，據悉本來發起人本擬開數十人的小房間，談談兩岸生活及日常，不料變成了4,000多人的大房間，幾乎接近5,000人的房間上限，內容亦變成由中港台三地網民大談兩岸及香港政治問題，到深夜仍有過百人等待發言。

一名內地參與者在微博上形容「這個地方在互聯網上像是一塊淨土，這裏聽眾能理解也能尊重因爲歷史、文化和教育的不同而産生的思維和習慣的差異，有種烏托邦的感覺。」此外，近日亦有媒體開設新疆西藏的主題，吸引了許多維吾爾族的朋友分享生活在新疆、親友在再教育營裏所發生的真實事件，不少國內漢人深為震驚。

每日花3小時玩Clubhouse的港人張先生向《蘋果》分析，平台只供應iPhone使用，內地iPhone售價高，用家普遍屬知識分子，變相杜絕了小粉紅，令秩序良好，願意接納其他人意見。不過，他認為不宜過份高估其政治宣傳，他說：「即使沒有小粉紅，內地民眾政見仍然是千篇一律，有時聽得頗為煩厭。」

《蘋果》記者／日本經濟新聞

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