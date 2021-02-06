廣東省東莞長安鎮鄉鎮幹部周五（5日）慰問「困難家庭」，不過，所謂「困難家庭」竟然住在豪華別墅，家中有旋轉樓梯、真皮梳化。事關早前有人留意到，山東青島有「貧困戶」家中，竟收藏貴州茅台等貴價酒，被網民質疑造假，今次東莞的「困難家庭」住所豪華，再次成為網民話柄。東莞市長安鎮上角社區居民委員會周六（6日）解畫，指東莞的「困難家庭」是當地春節的慰問對象，並不是貧困戶。

該個社區發文指，每年新年來臨之際，社區都會組織家訪慰問獨居、患病及其他困難的黨員和居民家庭，於是本月3日，社區邀請鎮領導和社區幹部同行，慰問有需要的人士，他們送上黨和政府的關心與溫暖，是次活動中，一共探訪3戶居民家庭，文中所涉及的社區居民為今年71歲盧先生，患有高血壓且曾有中風史，去年5月因為車禍受傷，於是被納入本年度慰問名單內。

文章續指，盧先生住院2個月後，一直暫住女兒家中養傷，由女兒一家悉心照料，逐漸康復；社區組織家訪時，考慮到盧先生行動不便，便前往其女兒家中慰問，間接指出有旋轉樓梯的豪宅並非盧先生的家，又澄清盧先生不是建檔立卡貧困戶或低保對象。不過，社區工作人員亦對表述不當，沒有歸類劃分困難人員與重大疾病群眾，引發外界關注，困擾當事人盧先生，也令慰問「貧困群眾」活動產生負面影響表示深深歉意。

《新京報》／微信

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