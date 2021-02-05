英國通訊管理局吊銷中國環球電視網（CGTN）的落地許可後，英媒指在過去一年相信是中國國安部的三名情報人員，以記者身份在英活動，被軍情五處（MI5）發現後已被驅逐出境。中方和社交媒體昨繼續圍攻被指製作疫情「假新聞」的英國廣播公司（BBC），外交部重申已要求BBC道歉。

斥BBC「假新聞」 外交部促道歉

英國《每日電訊報》引述資深白廳消息人士指，三名中國情報人員虛報資料並以記者簽證入境，報稱在不同傳媒機構工作，在過去12個月在英居留。據報中國傳媒公司被視為對掩飾間諜身份具重要作用，而且是行動同謀。報道稱，倫敦越來越關注中國經濟間諜及盜取知識產權問題，預計唐寧街將在新一屆國會季度立例，收緊間諜法及《官方保密法案》。正審議的草案包括類似美國《外國代理人登記法》的規例，要求代表各國政府的人員預先登記，否則可被判監或驅逐出境。

另外，中國外交部發言人汪文斌昨回應CGTN被撤銷英國播放牌照事件，批評英方以政治理由對CGTN在英落地傳播進行打壓。對於英方指控CGTN實際上由中共控制，他反駁說：「中國是共產黨領導的社會主義國家，對於中國媒體的屬性，英方一直是清楚的。」

汪續炮轟BBC，指其在1月26日播出的新聞片段「移花接木」，將一段反恐演習片段當作防疫部門「暴力執法」。BBC早前反駁指中方的指控沒有根據，堅持有關報道公允。

對於BBC近日有關維吾爾婦女在新疆再教育營遭大規模性侵的報道，英外交部主管亞洲事務的國務大臣亞當斯出席國會會議時回應稱，這些是「赤裸裸的惡行」，「嚴重性和證據確鑿影響深遠」，強調倫敦有責任就此採取強而有力的行動。

英國《每日電訊報》/路透社