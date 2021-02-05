台灣藍營去年6月發起罷免高雄市議員黃捷行動，今日為正式投票日。黃昨在綠營多位政治人物陪同下，走訪其所屬高雄市鳳山選區，作最後衝刺。藍營則無懼疫情，昨晚舉辦罷捷團結之夜集氣，黨主席江啟臣與重回國民黨的趙少康雖未到場卻拍片拉票呼籲罷免黃捷。兩營均估計今日投票率或達50%，誰也未敢斷言勝負。

黃捷昨晨繼續站在路口宣傳，受訪時表示今次甚至比2018年首次參選時更緊張，甚至有點不知所措，有一點緊張焦慮，「但依然希望鄉親站出來，終結這場報復性罷免」。有鑑民進黨王浩宇上月在罷免案中，以不足1%之票數差距被藍營成功罷免，今次民進黨卯足了勁，為被視為綠營一員的黃拉票，綠營立委林岱樺、許智傑及高市議會民進黨團等人也為黃站台。

國民黨不理疫情千人造勢

民進黨高雄市黨部對鳳山區近7,000名黨員發出簡訊催票，要力挺黃捷，呼籲黨員出來投下「不同意罷免」票，守住認真進步的力量。縱在關鍵時刻，黃陣營仍考慮到疫情，避免人潮密集群聚，故並未舉辦造勢晚會，改以車輛造勢。黃在晚上7時起，由前黨友兼立委林昶佐等伴同下，做最後催票。王浩宇也呼籲大家今日請投「不同意罷免一票。」

罷捷團體則十分進取，昨早10時出動宣傳車隊，也無懼疫情，舉辦罷捷團結之夜。國民黨主席江啟臣與重回國民黨的趙少康同框錄製影片呼籲罷捷，並喊話「這不是一個議員的去留，而是小市民與大總統的戰爭，讓高雄可以有不一樣的聲音。」在罷捷晚會，國民黨立院黨團許淑華、鄭麗文等多名立委助拳。黨秘書長李乾龍在會上再打出「萊豬牌」，稱國民黨支持「反萊豬罷黃捷」立場。目測晚會聚集約近千人，會上合唱明天會更好、世界第一等歌曲，高喊「明天要罷捷成功」。

根據台灣《公職人員選舉罷免法》，要罷免成功，同意罷免的票數至少要達到選區人數的25%，按鳳山區的情況，即同意票要達到72,892張，兼且多於反對票。藍綠雙方都估計，今日的投票率或高達50%。回顧去年立委選舉，綠營在鳳山區得票率為51%，藍營只得38%，換句話說，只要綠營基本盤全數反對罷免，即可保住黃捷。

靈堂抹紅色唇膏成「罪狀」

「最主要還是因為韓國瑜被罷免掉，加上總統選舉失敗，國民黨在立法院選舉也失敗，這一連串讓韓國瑜的支持者，沒辦法接受，完全是報復性的。」台灣師範大學政治學研究所教授范世平向本報表示，不管是王浩宇或黃捷，罷免理由都非常薄弱，是情緒性發洩。例如，在靈堂弔唁抹上紅色唇膏也成為黃捷的「罪狀」。范再指鳳山區綠營佔多數，加上民進黨有動員，未必能夠輕取黃捷。惟他補充，如通過黃罷免案，民進黨的危機感會更強烈，及後或會操作同樣罷免，因國民黨有很多立委去年只是僥倖當選，最後或變成藍綠互相報復的狀態。台灣蘋果新聞網 / 《蘋果》記者