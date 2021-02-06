中國授權海警執法時對外國船隻動武的《海警法》本月１日實施後，兩艘中國海警船今日首度駛入釣魚台（日方稱：尖閣諸島）列嶼周邊海域，日方發現後派出巡邏船警戒，並要求中國海警船離開。

日本放送協會（NHK）報道，今日清晨不到5時，兩艘中國海警船進入釣魚台列嶼周邊海域（日方稱為：領海），並試圖接近日本漁船，日本海上保安本部持續警告中國海警船，並要求離開。

日本第11管區海上保安本部證實，原本在釣魚台列嶼鄰接區航行的4艘中國海警船，其中2艘在今日清晨5時前進入釣魚台列嶼南小島海域，侵入日本「領海」，並試圖接近日本漁船。海上保安本部派出巡邏船，在日本漁船周圍強化警戒的同時，亦持續警告中國海警船立即離開該處海域。

日本政府已將設置在首相官邸危機管理中心的「情報連絡室」，轉換成「官邸對策室」，負責相關情報蒐集與警戒監視。

據悉，中國海警船大多是排水量1萬噸級的大型巡邏船，部份便是用退役軍艦改裝而成。有的巡邏船甚至配有類似海軍裝備的76毫米機關炮。日本海上保安廳巡負責巡邏釣魚台的巡邏船排水量僅1,500噸，配備20毫米機關炮，難與中國海警船匹敵。

日本方面擔心，中國實施《海警法》後，會對負責釣魚台周邊警備工作的日本海上保安廳巡邏船，以及在該處海域捕撈的日本漁船不利，曾向北京當局表達憂慮。

中央社

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