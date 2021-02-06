兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，內地新增12宗確診，本土病例佔4宗，當中3宗在黑龍江、1宗在吉林；境外輸入病例佔8宗，上海有5宗，天津、廣東、陝西各1宗，另外新增10宗無症狀感染。中國共有確診病例89,681宗，死亡病例4,636宗。台灣共有923宗確診，9宗死亡個案。

全國衞生健康工作會議周五（5日）在北京展開，國家衞健委黨組書記、主任馬曉偉出席會議並講話，他表示要做好與武漢肺炎病毒「長期鬥爭的準備」。會議要求2021年全國衞生健康系統要嚴防死守，確保疫情不出現「規模性輸入和反彈」，同時要改革、完善疾病預防控制體制、深化醫藥衞生體制改革、做好健康扶貧成果與鄉村振興有效銜接、持續推進健康中國行動、積極應對人口老齡化、強化公共衞生法治保障。

另外，在湖北省武漢市調查病毒源頭的世衞專家組生組織官員表示，就源頭問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問，未來將由國際與中國專家一起撰寫報告，但預計報告未能給出所有答案。

綜合報道

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