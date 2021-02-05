安徽合肥年僅4歲多的女孩藍妮妮擁有天使般的容顏，卻被稱為「失聲天使」，不是因為她不喜歡說話，而是因為她患有罕見的「神經退行性疾病伴腦鐵沉積6型」遺傳病，導致她智力受影響，至今仍不懂說話，而且病情會一直惡化下去，日後恐變成植物人。

妮妮原名叫蘭陌一，她有着一雙水汪汪的大眼睛，小巧的嘴巴，皮膚白皙，猶如一個洋娃娃。妮妮6個月大的時候，她被診斷出發育較同齡的嬰兒慢；半年後，醫生懷疑妮妮患有自閉症；直到3歲大，妮妮才被診斷出是患有「神經退行性疾病伴腦鐵沉積6型」遺傳病。

這罕有的遺傳病在全球的個案並不多，病者的智力嚴重受損，不會說話，無法自理，有自閉傾向，即使現時妮妮已將近5歲，但智力僅相當於1歲的小孩。醫生指，目前並未有根治的方法，患者會慢慢退化成植物人，無法吞嚥、走路，甚至動都動不了。

妮妮的母親得悉消息後，非常難過，更一度想將女兒遺棄在地鐵站。幸好她及時想通，並決心繼續照顧妮妮。夫婦2人一邊賺錢，一邊為妮妮尋找不同的醫生治療，雖然診斷結果都是一樣，但父母認為妮妮的情況已見好轉，包括妮妮第一次發出「媽媽」的聲音，而且當有人向妮妮說「親一下爸爸媽媽」，妮妮就會走過來照做，又會躺到他們懷裏撒嬌。

妮妮的不幸遭遇得到很多網友的關注，不少網友向妮妮送贈漂亮衣服，有人更為他們介紹北京的醫生看病，又有網友認為妮妮父母的基因優秀，可以多生一個小孩。但妮妮母親表示，即使再生一個小孩，還是會有25%的機會率患有這個遺傳病，而且妮妮表示不想再有弟妹，所以夫婦放棄了再生的念頭。

另有網友建議妮妮可以當模特兒，惟妮妮父親表示沒有這個打算，他只希望妮妮能夠健康，並強調「不管未來如何，我和孩子媽媽都會一直照顧她，陪她繼續走下去。」

新浪微博／搜狐

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