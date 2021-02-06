中國預計在下周二（9日）舉辦中國─中東歐國家領導人「17+1」視像峯會，以向美國拜登新政府展示在歐洲的外交實力。有歐洲媒體報道，最少有兩個國家會降格派出部長參與，冷待中國國家主席習近平的邀請。

中國商務部昨日（5日）表示，中國與中東歐國家緊密團結抗疫，共克時艱為「17+1」創造新的合作勢頭，應對疫情新階段，並在經濟復蘇和發展面臨巨大挑戰。中國認為與中歐和東歐國家應加強溝通，共同規劃未來合作。

根據歐媒Politico Europe網站同日報道，最少有立陶宛和愛沙尼亞兩國擬改派部長級官員參加「17+1」，變相在冷落習近平的邀請。

報道指，立陶宛表示總統和總理均不會出席，愛沙尼亞將改由外交部長出席峯會，拉脫維亞則在最後時間才確定參與者的層級。情況讓外界質疑，中國是否對「17+1」國家繼續保有足夠吸引力。

報道指，上述的波羅的海三小國同為歐盟和北約成員國，這三個國家現時最重要及敏感的議題，是與華府和北約建立緊密安全關係，從而抗衡俄羅斯的威脅。

不過，報道也指出，部份「17+1」國家因地緣政治更欲與美國結盟，但現實因東歐國家遲遲未從歐盟取得武肺到疫苗，也傳出轉向中國、俄國尋求疫苗，美中在中歐和東歐地區的政治博弈將持續角力。

「17+1」是北京與中東歐17個國家領導人的會晤機制，又稱「17+1合作」，始辦於2012年，每年舉行一次。

中央社

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