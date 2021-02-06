廣州美術學院教授馮峰創作的一款「鴨兔」卡通人物，被指與荷蘭畫家創作的經典卡通兔Ｍiffy極為相似。被指炒襲的馮峰還辯稱受到維特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）的《哲學研究》的鴨兔圖形啟發，更揚言「人人都是藝術家」。今日，Miffy（內地稱米菲）官方發佈「米菲與《鴨兔元旦》聯合聲明」，各方同意永久停止在未來的展覽及商業活動中使用該受爭議的作品。

聲明指，藝術家馮峰、策展人樊林、學有緝熙畫廊與Miffy官方經過溝通與協商達成協議，馮峰自願將存在爭議的作品交給「米菲兔」版權方Mercis BV公司，展覽主辦單位「學有緝熙美術館」也提前終止原本至今年3月的展覽，並且各方已經同意永久停止在未來的展覽和商業活動中使用爭議作品。

馮峰的作品《鴨兔元旦》，是一款鴨兔圖卡通，與Miffy外形極為相似，兩者比較，發現兩個卡通人物均由單一的線條和顏色填充而成，兩者比較明顯的分別，只有鴨兔的嘴是一個鴨子嘴部，而Miffy的嘴則是一個交叉。此外，網友還發現，一些作品中的場景站位和擺設也相似，比如鴨兔坐在梳化上織毛衣與Miffy的動作如出一轍，只是改變了梳化和毛衣的顏色；又例如馮峰作品的《一家三口》裏，三套茶具的擺位、碟上食物的數目、主角背後父母的衣着和站位，也都和Miffy的作品完全相同。而馮峰似乎亦知道自己的作品與Miffy很相似，將其中一幅作品命名為《有人說我像米菲》。

被踢爆抄襲後，馮峰還強辯是「持續研究」鴨兔30多年的「成果」，他創作鴨兔的主題可分為四個階段：第一階段，受鴨兔圖形影響開始創作；2010年有了具體的鴨子嘴巴和兔子耳朵；到大約2013年，鴨兔出現了卡通形象，而今次展覽則是第四階段，進一步將鴨兔擬人化，有父母、外祖母，以及23個同班同學。

原裝正版的Ｍiffy是在1955年由荷蘭畫家Dick Bruna的筆下誕生，Ｍiffy的微博官網形容，Ｍiffy的每個造型都是由作者手繪完成，而作者對顏色和線條的講究到了極為苛刻的地步，Ｍiffy可愛的形象得以延續至今，深受全世界大小朋友們的喜愛。

《羊城晚報》

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