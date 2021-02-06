美國總統拜登（Joe Biden）上台，台美關係繼續升溫還是降溫仍有待觀察。台灣駐美代表蕭美琴相當樂觀，她指拜登團隊有不少官員支持重啟台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）的會談，美國國會支持力道更是跨黨派，她同時期待未來台美有更多供應鏈對話。

蕭美琴今日與台灣媒體在位於華盛頓、由台灣當局擁有業權的雙橡園（Twin Oaks）舉行茶敘，談論台美未來關係展望，也分享她對新任拜登政府的觀察。

談到雙邊經貿關係時，蕭美琴表示，拜登的貿易代表提名人戴琪（Katherine Tai）在美國國會議員中備受敬重，許多議員都對她十分肯定。過去台灣駐美代表處的國會組、經濟組都曾與她有過互動，也非常敬重她的專業，這是過去很正向的互動。

蕭美琴又指出，在未來政策推進上，她相信美國政府會重新、全面的進行戰略政策檢視，她對台美重啟TIFA的會談感到樂觀。她指，無論是過去特朗普政府或是新的拜登團隊，支持TIFA對話的官員不少，在國會支持的力道更是跨黨派。

不過，她強調，由於目前美國貿易代表署（USTR）人事安排還不確定，即使台美均對重啟TIFA會談感到興趣，也未必能夠在短時間內開展有關工作，台灣應保持「審慎樂觀」態度，耐心地應對。

蕭美琴表示，台灣還有很多其他領域，在產業供應鏈上與美方有非常密切關係，台灣政府非常期待未來有更多這樣對話。她強調，這項去年由美國國務院啟動的夥伴對話，過去是由主管經濟的國務次卿負責，雖然相關主責官員還沒到位，但雙方持續有在工作層級互動。

新的一年剛好碰到美國新政府上台，蕭美琴表示她將全面拓展與新政府關係，也希望除了傳統上處理對外事務的單位，能與更多其他美國部門往來，例如教育部與各地方政府，並持續在台灣安全、經濟與國際參與領域上努力。

拜登曾承諾上任第一年將召開民主峯會，蕭美琴表示台方曾在不同洽談場合向拜登團隊表達，台灣期待在當中有所角色，也獲得非常正面回應。但由於峯會形式、參與方式還沒有明確方向，台灣方面會持續關注。

至於拜登政府宣佈重返世衞（WHO），蕭美琴則指，相信這對美國爭取其他理念相近國家支持各項推案會有幫助，她也期待過去支持台灣國際參與的能量會延續下去。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！