陝西日前有新人舉行婚禮時燃放鞭炮慶祝，突然出現一股小龍捲風，爆竹產生的白煙直捲超過18層樓的高空。短片在內地網絡熱傳，科普龍捲風的形成外，更多網民笑言異象寓意深遠，還憑歌寄意，借用周杰倫《龍捲風》歌詞「愛情來的太快就像龍捲風」，也有人指新娘如縱身，說不定可穿越回古代做公主。

這段龍捲風賀新人的短片，拍攝於周三（3日）的陝西銅川一個屋苑。拍攝者馬先生指，當時屋苑內有人舉行婚禮，新人的親友在呈「凹」字形的大廈門口，燃放大量爆竹恭賀新人，現場突然颳起大風，將燃放爆竹後產生的白煙不斷向上捲起，形成一條白色龍捲風，直衝上逾18層高的大廈頂層。

短片在網絡上引發大批網民興趣，紛紛討論這場婚禮奇觀。有網民很科學地解釋這是小龍捲風和其成因。

據《科技日報》報道，龍捲風是從雷暴雲底伸展至地面的漏斗狀雲產生的強烈旋風，屬於雲層中強烈雷暴的產物。

不過，也有不少人質疑，如這是龍捲風，地上的爆竹紙屑何以絲毫不動？認為異象主要是大廈凹字形的設計，本身已容易產生上升氣流，只是燃放大量爆竹產生大量白煙變成大家肉眼可見。

另外，也有氣象愛好者提出，短片中天氣晴朗，不可能是龍捲風，較可能是形態相似但威力更小，以及多在晴天產生的「塵龍捲」。

不過，更多網民則把焦點放在龍捲風對一對新人的寓意上，笑指代表「新郎是真龍下凡」、「大吉之兆」，又有人開玩笑指如走入風中，隨時可以突破時空。也有人批評，短片正好拿來舉報，有人在城區中犯禁放爆竹。

北晚新視覺／漩渦視頻／《科技日報》

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