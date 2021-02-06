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湖南市場被揭屠宰販賣活貓 網民狠批殘忍：根本不符合現代人類文明

58分鐘前
湖南省永州市新田縣永得利菜市場內近日驚現宰殺和販賣活貓的情況。（微博影片截圖）

湖南省永州市新田縣近日有人舉報，當地位於中山路的永得利菜市場內驚現宰殺和販賣活貓的情況，手法極為殘忍。當局其後展開調查，並於周五（5日）發表通報指事件屬實，強調會向經營的商戶解釋相關法規政策，責令立即整改，且會派出相關人員對全縣市場進行地毯式排查整治，打擊宰殺販賣活貓的行為。

事發於上月31日，當地居民李女士（化名）當日前往菜市場，見到有攤檔老闆當場宰殺活貓，售價每斤19元人民幣（約23港元），且市場內衞生環境惡劣，所出售的活貓曾驗出貓瘟。她隨即打電話向當局舉報事件，惟執法人員到場調查後，翌日仍有賣家在販售活貓；後來又有其他人打了舉報電話，「貓就已經被轉移了。」

李女士又表示，現場大約有上百隻活貓，全部被放入狹窄的籠內圈養，「但牠們都不叫，就是趴在那裏不動。他（賣家）是『生殺現賣』，就是拿鐵夾子把貓勾出來，再用棍子把頭骨敲碎，丟到籃子上秤重和拔毛。」

新田縣農業農村局工作人員事後回應事件，指目前已經在整治，攤位正在查封中，事情仍在進一步調查。新田縣市場監督管理局則於周五（5日）表示事件屬實，強調會向經營的商戶解釋相關法規政策，未來將追蹤活貓的入貨渠道，斬斷供應售賣鏈，同時呼籲愛貓人士能妥善安置該批活貓。

內地網民均要求當局嚴懲涉事的賣家，留言稱「來人管一管啊！這根本不符合現代人類文明」、「連貓也吃，雞鴨魚豬牛哪個不夠你們吃？」、「人性的泯滅，道德的淪喪，就真的缺這一口麼？」、「疫情都還沒落幕，還在繼續吃野味，根本就是協助病毒傳播」。

新浪微博／《中國新聞周刊》

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