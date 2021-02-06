湖南省永州市新田縣近日有人舉報，當地位於中山路的永得利菜市場內驚現宰殺和販賣活貓的情況，手法極為殘忍。當局其後展開調查，並於周五（5日）發表通報指事件屬實，強調會向經營的商戶解釋相關法規政策，責令立即整改，且會派出相關人員對全縣市場進行地毯式排查整治，打擊宰殺販賣活貓的行為。

事發於上月31日，當地居民李女士（化名）當日前往菜市場，見到有攤檔老闆當場宰殺活貓，售價每斤19元人民幣（約23港元），且市場內衞生環境惡劣，所出售的活貓曾驗出貓瘟。她隨即打電話向當局舉報事件，惟執法人員到場調查後，翌日仍有賣家在販售活貓；後來又有其他人打了舉報電話，「貓就已經被轉移了。」

李女士又表示，現場大約有上百隻活貓，全部被放入狹窄的籠內圈養，「但牠們都不叫，就是趴在那裏不動。他（賣家）是『生殺現賣』，就是拿鐵夾子把貓勾出來，再用棍子把頭骨敲碎，丟到籃子上秤重和拔毛。」

新田縣農業農村局工作人員事後回應事件，指目前已經在整治，攤位正在查封中，事情仍在進一步調查。新田縣市場監督管理局則於周五（5日）表示事件屬實，強調會向經營的商戶解釋相關法規政策，未來將追蹤活貓的入貨渠道，斬斷供應售賣鏈，同時呼籲愛貓人士能妥善安置該批活貓。

內地網民均要求當局嚴懲涉事的賣家，留言稱「來人管一管啊！這根本不符合現代人類文明」、「連貓也吃，雞鴨魚豬牛哪個不夠你們吃？」、「人性的泯滅，道德的淪喪，就真的缺這一口麼？」、「疫情都還沒落幕，還在繼續吃野味，根本就是協助病毒傳播」。

新浪微博／《中國新聞周刊》

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