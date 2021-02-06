（更新：內容）內地公民記者、曾到武漢拍攝封城情況的張展，被當局以尋釁滋事罪重判4年，長期關注維權人士的王劍虹今日在Twitter指出首度公開張展在庭上的照片，可見絕食多時的張展被戴上手銬，坐的輪椅上，有一道很寬的帶子圍在她的腰上，指她是被迫綁到法庭受審的。

王劍虹又提及，張展母親對媒體說，當時看到女兒骨瘦如柴，坐輪椅出庭，悲痛萬分，「張展是面向法官，我們坐在她後面，看不見正臉。她沒有精神，人瘦得皮包骨頭了」。從照片可見，張展看上去沒精打采，十分憔悴，的確比她在武漢報道時的影片消瘦許多。王劍虹對《蘋果》表示，據她所知張展目前情況不詳，讓她非常擔憂。

張展的代表律師張科科向《蘋果》證實，照片確實是在庭審時所拍，他表示張展目前仍收押在上海浦東新區看守所，由於目前疫情問題，張展的母親上一次見到女兒已是上月13日，而在農曆新年，張母也無法再到看守所探望女兒。

據指，張展被捕後絕食抗議半年，坐輪椅出庭，庭審僅2個多小時完結，張展在庭上說：「這是審判你的法庭，不是審判我的法庭。」她因為「不想在封閉的邏輯圈打轉」，表明不會上訴。

當張展被判刑後，加拿大全球事務部與美國、英國、德國等14個媒體自由聯盟國家發聯合聲明，批評北京打壓新聞自由，並關注張展被拘及受到不公平審判，敦促中方立刻釋放張展和其他因報道疫情而被拘留的人士。

《蘋果》記者／Twitter

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