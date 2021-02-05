近日一個名叫「Clubhouse」的App在蘋果手機用戶間爆紅，不僅獲Tesla創辦人Elon Musk加持，連香港電視HKTVMall創辦人王維基都加入「戰團」。內地網上有人以999元人民幣（下同，約1,299港元）出售邀請碼，軟件風頭一時無兩。惟Clubhouse被指使用總部設於上海的科技公司「聲網」（Agora）的即時語音聊天技術，隨即被質疑軟件存在私隱風險。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，目前Clubhouse用家警覺性低，軟件利用聲網雲端平台儲存數據，假如數據資料存放在內地境內，當局隨時按當地法律賦予的權力取用。香港資訊科技商會私隱及網絡安全副主席范健文向《蘋果》表示，Clubhouse要用戶手機號碼登記或收邀請碼已令其覺得奇怪，擔心私隱安全問題。他指，手機號碼和語音均是敏感資料，用戶必須小心保護。

目前僅可在蘋果手機使用的Clubhouse，其開發公司Alpha Exploration去年於美國矽谷成立，不足一年，全球下載量逾240萬次，每周有多達200萬活躍用戶，不少名人更參與聊天。Clubhouse的玩法是要先取得邀請碼，才能註冊賬戶。用戶初時只會有兩個邀請碼。擁有賬號後，就可以隨意加入任何一個聊天室，收聽裏面的討論或者發言。聊天室的話題多樣化，涵蓋科技、興趣，甚至行業經營分享。

基於物以罕為貴的道理，內地二手平台「閒魚」有人以999元出售一個邀請碼。《蘋果》記者到淘寶網發現邀請碼價錢較相宜，大約155元（約187港元）。

Whatsapp與Facebook早前爆出私隱風波，讓用家更關注個人私隱，Clubhouse強調不會監控、偷聽或記錄用戶討論內容作任何商業用途，令用戶可安心在「房間」內暢所欲言。《南華早報》早前報道，Clubhouse利用內地科技公司「聲網」語音聊天技術，兩間公司暫未有官方回應，但有知情人士證實有關消息。

根據網上資料顯示，總部設於上海的「聲網」成立於2013年，公司官方網站並沒有寫到與Clubhouse存在任何關係，但列出50多款合作開發App，包括科技公司「小米」、社交平台「陌陌」，甚至直播平台「鬥魚」等等。

根據內地《國家情報法》，規定中國全體須協助情報蒐集，其中第10條訂明：「國家情報工作機構根據工作需要，依法使用必要的方式、手段和渠道，在境內外開展情報工作。」第14條指出：「國家情報工作機構可以要求有關機關、組織和公民提供必要的支持、協助和配合。」

Clubhouse的技術背景觸發外界憂慮其私穩的安全性。曾參與Clubhouse聊天活動的方保僑向本報表示，關鍵是「聲網」如只提供核心技術，當中應問題不大，但如果連同雲端系統一併提供，可能會涉及私隱風險。Clubhouse只限語音討論，方保僑見用家戒心不重，大家用真頭像和真名參與，「但即使無錄音功能，但不排除有第三方軟件能錄低討論內容，或者有人開免提用錄音機錄音，要講敏感內容，始終要小心。」

方保僑又指，Clubhouse性質猶如電台節目，但傳統電台節目僅能數人參與，Clubhouse則可讓用家選擇純粹收聽或參與討論，更多互動令用家有不同體驗，三五知己更可隨時建立聊天室。

方保僑指，Clubhouse在港非常受歡迎，「由朝早7點半開始，食晏時間或者黃昏都有人玩，大家開始討論有咩話題能夠吸引多啲人收聽。依家有男女關係、寵物，初創都有人討論」。方保僑預計，很快內地將有類似功能的軟件推出，屆時開發商「燒錢」大賣廣告，甚至邀請名人參與，藉以搶佔市場，「呢個軟件讓用家高談闊論，在內地戒條較多的情況下，容易觸及紅線，會唔會好似Facebook或Instagram般被禁，真係要拭目以待。」

范健文則表示，早前經手機SMS收到Clubhouse邀請碼時已對其感奇怪，「好少外國App會一開始就要人用手機號碼做登記或用SMS收邀請碼」。他指，目前難以證實「聲網」有否在Clubhouse錄音或收集用戶私隱，「基本上係佢講乜我就要信」。

范健文續指，如程式供應商能取得自己手機號碼，又能在雲端錄下自己聲音，便會構成資訊安全風險，他說：「現在銀行也開始用聲紋做人物辨別。」所以手機號碼和語音均是十分敏感的私隱資料。

《蘋果》記者

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