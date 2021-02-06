中國當局因武漢肺炎疫情而鼓勵民眾就地過年，一些出口企業也因為正加緊生產，紛紛提供獎金和加班費鼓勵工人在農曆新年期間加班。不過，亦有些工廠讓員工提前回鄉，並幫助他們避開出行限制，卻因近日接獲的定單急增，難以找到工人來開工。

英國《金融時報》（Financial Times）報道，內地企業一般激勵員工在國家法定節日與假日留在工廠加班，而今年全球多國因武漢肺炎疫情「封城」，對中國電子產品和日用品的需求迅速增長，為中國製造業工人帶來額外的壓力。廣東一名在出口廠民工說：「今年留下來上班的工人比以往更多，留下來的獎金很有吸引力，而且定單很充足。」

報道引述牛津經濟研究院（Oxford Economics）亞洲經濟負責人高路易（Louis Kuijs）表示：「對（中國）出口商品的定單和需求之強勁，持續令這些出口企業感到驚訝。」

去年最後一季，中國每個月的出口額都有兩位數增長，牛津經濟研究院最近則更新了針對中國今年出口的預測。

民工在農曆新年期間留在工廠的另一個主因，是官方為防範疫情蔓延而設法限制民眾出行。中國交通運輸部預計，今年春運客流量為11.5億人次，與2019年的30億人次形成鮮明對比。

廣州一間家具製造商經理Lily Qiu表示，工廠中幾乎每個工人都留了下來，因為他們擔心，若無法在春節後盡快上班，可能會失去工作。她說，今年的外國定單比去年多了20%。

位於浙江省的包裝袋製造商杭州環申包裝新材料公司，工作人員將於大年初一（12日）當天聚會慶祝春節。這家工廠三分之一員工來自農村，全廠50名農民工在新春期間都會加班。

廣州一間皮箱廠老闆則表示，他同意員工比去年提早一星期回家，但「本地勞工市場幾乎空了，我每天都接到美國客戶的要求和新定單，但我的工廠裏沒有工人來完成定單。」

中央社

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