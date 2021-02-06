台灣外交部前天宣佈，與南美洲國家圭亞那達成協議，決定在該國設「台灣辦公室」，怎料不足一日，圭亞那就因為中國介入而反悔，推翻有關決定。圭亞那外交與國際合作部長托德（Huge Todd）表示，圭亞那原本將台灣視為貿易夥伴，設立「台灣辦公室」的決定沒錯，但他承認周四與中國駐圭亞那臨時代辦碰面，並在會面後取消與台灣之間的協議。

托德接受美聯社訪問時表示，圭亞那政府當初同意設立「台灣辦公室」時，不覺得有任何問題，並認為此舉有利圭亞那的經濟發展，促進外國投資。托德說：「當初的想法是讓他們（台灣）設立辦公室，促進貿易和投資。我強調的是，只有相關貿易事務而已。對我們來說，這純粹是一個市場機會，讓雙方民間機構可以從事生意往來，沒想到還是牽扯到區域政治。」

美聯社的報道則指出，去年底圭亞那新政府上台後，台灣在美方協助下進行首次與該國官員接觸，圭亞那與台灣於上月11日簽署成立辦公室的協議，該協議於15日生效，但未大肆向外宣傳，直至美國駐圭亞那大使館公開祝賀雙方達成的協議後，才讓消息廣傳。

托德坦承，他和中國駐圭亞那臨時代辦陳錫來於周四會面，但他未透露兩人會面細節。就在這場會議結束後，圭亞那宣佈撤銷和台灣之間的協議。

據台媒報道，台灣在圭亞那的外交人員近日仍在尋覓辦公室的辦公地點，圭亞那政府宣佈撤銷台灣辦公室後，並未要求台灣人員離境，他們因此還會視乎形勢變化，在當地留一陣子。

另外，美國國務院今日形容台灣是民主「領頭羊」，鼓勵圭亞那與台灣持續強化雙邊夥伴連結，也鼓勵更多國家深化與台灣的非官方關係。

台灣《蘋果新聞網》/ 中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！