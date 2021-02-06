美國海軍神盾級導彈驅「麥凱恩號」（USS John S. McCain）在通過台灣海峽後，周五（5日）在多方爭議主權的南海西沙群島執行「航行自由」任務。這是美國總統拜登上任後，美軍首次在南海執行這類任務。

「麥凱恩號」所屬第七艦隊發表聲明指出，該艦在西沙群島周邊海域「行使航行權利與自由，符合國際法規範」，並稱航行自由任務，是維護國際法承認之海域的權利、自由和合法使用權；並證實「麥凱恩號」前一天航經台灣海峽，指是符合國際法的「例行穿越」，以展現美國致力維護印度、太平洋的自由和開放，美軍將繼續在任何國際法允許之處飛行、航行和活動。

解放軍南部戰區發言人田軍里回應時則指出，「麥凱恩號」是「擅自闖入西沙領海」，南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視予以警告驅離，批評美軍行徑是「搞航行霸權加輿論誤導『混合操控』的一貫伎倆」、「不管南海風雲如何變幻，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態」，他聲稱將「堅決捍衞國家主權安全和南海和平穩定」。

綜合報道

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