黑龍江作為內地武漢肺炎疫情重災區之一，轄下綏化市慶安縣因入夜後天氣只得-30℃低溫，供暖不足下，引爆數以百計民眾昨早衝擊縣政府大樓，斥供暖廠每年冬天均稱維修鍋爐，停止供暖數天，質疑涉官商勾結。慶安縣委宣傳部稱，因慶翔熱電廠先後發生鍋爐水冷壁爆管、省煤器洩露，導致供熱溫度下降，搶修後已恢復供熱。

一個月停暖六七次

從現場片段可見，大批民眾衝擊縣政府大樓，並要求官員交代，其間民警嘗試攔截不果。政府大樓外掛上「歡度春節」及「做好疫情防控工作」標語，但有民眾在拍攝片段時說：「為人民服務，服務你媽X。」多個民眾投訴稱，在逾-30℃下，家中供暖不達標。政府職員回應，稱自己也投訴無門。部份居民說「屋裏實在太冷（-14℃），只能穿棉襖，待不下去了」。民眾不滿供熱企業稱鍋爐故障連續停暖，由1月份至今維修兩次，每次需時約一周。

居住眾金名苑小區的居民，不滿去年每戶花1,500元人民幣（下同，約1,820港元）換暖管，小區約500戶共繳付80萬元（約97萬港元），但換後反更冷：「我們的血汗錢到了誰的腰包裏了？一個月停暖六、七次，老百姓上告無門……每年省裏來巡視組調查組都是走走形式，其間不讓上訪，供暖是東北百姓大事，至今不能解決，外面冷、屋裏冷、疫情重、心更冷。」有網民稱：「這次供暖不好百姓大規模聚集則是人禍。」

多年前已落馬的慶安縣長景澤宇，力主將主城區的供暖以3,000萬元（約3,640萬港元）賣給私人公司——慶翔熱電廠，自此當地頻頻供暖不足。

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