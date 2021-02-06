今天是武漢肺炎「吹哨人」、武漢中心醫院眼科醫生李文亮醫生去世一周年，他生前最後一條更新的微博帖文再變「哭牆」，擠滿內地網民留言，表達思念及悲傷。有人回應李文亮生前名言「一個健康的社會不應該只有一種聲音」時說：「依然只有一種聲音！」「自你以後，說真話越來越難了，看到了嗎？我們現在甚麼都不能說，不敢說，很多人只能在你這裏說說悄悄話。」也有人說：「李醫生我們都想念你，全球確診1億多了。這個世界會好嗎？」

微信亦有流傳李文亮墓碑的照片，可見碑上列出他生前是武漢中心醫院眼科醫生，「2020年在抗擊新冠肺炎疫情的鬥爭中英勇犧牲」。

曾經在李文亮搶救現場採訪的《經濟觀察報》記者李微敖在微信公眾號，回憶當時的混亂情況，指去年2月6日晚上9時多，已經在社交媒體上看到有人講「李醫生去世了」，接着向一名可靠的朋友證實，「李醫生的瞳孔已經擴散」；晚上11時多接近12時的時候，傳出李文亮去世的消息，李微敖沒有馬上離開醫院。

「我們想等等看，官家到底甚麼時候宣佈李醫生去世；我們也想等等看，李醫生的遺體，是否會從RICU（呼吸重症監護病房）裏推出來……但是，到了2月7日凌晨2點左右，我有些等不下去了，因為疲憊、困乏，也因為冷——那幾天的武漢，天氣很冷很冷。我和同事決定離開，我們下了一層樓，突然間，我覺得還有事情沒有做。於是又返回，在李醫生的病房門外，鞠了三個躬。 這一幕，被財新的攝影記者丁剛拍下來了——他最初以為我們是李醫生的同事。我則是後來才曉得，有同行拍下了我們。 那張照片這一年來流傳比較廣，一瞬間的巧合，甚至是誤會，竟然也成了這段歷史的一個小小的紀念……」

2020年2月7日凌晨3時多，武漢市中心醫院才通過官方微博宣佈李文亮去世。

新浪微博／微信

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