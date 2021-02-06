解放軍軍機頻密擾台，但原來大陸還有另一種對台灣的新武器：抽沙船，早前台灣《蘋果新聞網》已經報道，近百艘大陸抽砂船包圍馬祖。路透社日前亦前往馬祖目睹這些抽沙船如何對台發動「灰色地帶」戰爭，認為中共的做法，是要消耗台灣資源、侵蝕台灣部隊意志。台灣海巡隊員已表明，將使用武力驅離進入台灣水域的大陸船隻。

路透社以「中國對台灣的最新武器：抽沙船」為題報道，指抽沙船正是北京對台灣發動「灰色地帶」戰爭的一環，大量大陸抽沙船湧向馬祖，迫使當地海巡隊全天巡邏，台方認為大陸此舉的目的，是想要藉由束縛台灣海事防禦，破壞馬祖居民生計，對台灣施加壓力。

這些抽沙船體積龐大，排水量達3,000噸，船身並沒有任何識別號碼或船名。而台灣海巡隊的船隻排水量僅100噸，但因為配備水炮及機關槍，因此每次出現，這些抽沙船都會迅速駛走。

不過，路透社記者實地發現，大陸常態騷擾台灣水域，相信是想要消耗台灣資源、侵蝕台灣部隊意志。陸委會說，大陸以此手段是向台灣施加壓力，台方將針對違法的大陸船隻增加罰款金額。

負責調查的台灣安全官員表示，中國的抽沙舉動是針對台灣心理戰的一部份，類似解放軍派飛機闖入台灣西南防空識別區。馬祖民眾的確投訴這些抽沙船破壞漁獲量，也有業者擔心海巡船艦不足以應付數量龐大的抽沙船隊。

報道指出，3名台灣官員透露，與2019年不同的地方是，在2020年中國抽沙船挖斷南竿與莒光之間的海底通訊電纜，導致島上居民的手機與互聯網服務受影響；中華電信也指出，去年用約6,000萬元新台幣（約1,661萬港元）修復電纜，還僱用當地漁船巡邏，以確保電纜安全，台方則逮捕部份中國抽沙船的船員，並受到台灣法律制裁。

國台辦聲稱「有制止非法抽沙」，卻不願透露詳情，甚至指控台灣政府利用島嶼控制水域，進而扣留大陸船隻，稱台方對大陸船員「採取危險和暴力手段」；台灣海巡隊則明確表示，將使用武力驅離進入台灣水域的大陸船隻。

路透社／台灣《自由時報》

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